Какие надбавки доступны пенсионерам

Если с пенсионером проживает на постоянной основе несовершеннолетнее лицо, он может получить специальную доплату за детей. Сейчас эта надбавка составляет 150 гривен.

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Также доплату к пенсии получают граждане, которые являются почетными донорами. Чтобы получить этот статус нужно:

сдать 40 максимально допустимых доз крови;

или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови.

Размер доплаты для таких лиц вырос с 1 января этого года. Сейчас эта надбавка составляет 292 гривны.

Пенсионеры старше 70 лет могут получить доплату по возрасту. При условии, что их пенсионная выплата менее 10 340,35 гривны.

Сейчас размер этой доплаты такой:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту назначается пенсионеру автоматически.