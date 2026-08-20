Англійська стане обов'язковою у дитсадках: у МОН розповіли, чи готові заклади до змін

З вересня 2026 року англійська стане обов'язковою для дітей віком 5 – 6 років у дитсадках. Понад 75% закладів уже готові до нововведення, хоча в окремих громадах бракує фахівців.

Про підготовку садків розповіла заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова під час брифінгу на конференції "Серпнева-2026". Вона пояснила, хто зможе проводити заняття та як працюватимуть там, де викладача англійської немає.

Понад 75% дитсадків уже готові навчати англійської

За словами Коновалової, трохи більше 75% закладів дошкільної освіти вже можуть організувати заняття з англійської для дітей 5 – 6 років. У частині садків їх проводитимуть вихователі, які мають відповідну освіту. Там, де такого фахівця немає, до роботи можна залучати вчителів англійської зі шкіл, приватні школи або ФОП.

Якщо потрібного педагога немає у всій громаді, заняття дозволено проводити дистанційно: викладач підключатиметься онлайн, а вихователь у цей час перебуватиме разом із дітьми в групі.

Завдання дошкільної освіти полягає не в тому, щоб дитина вільно володіла англійською. Першочергова мета – зацікавити її мовою, пояснити, для чого вона потрібна, та дати базові знання, на які дитина зможе спиратися в школі,

– зазначила Коновалова.

За її словами, нестача власного викладача не має залишити садок без можливості організувати англійську, адже для цього передбачено кілька форматів.

Чого очікують від англійської у дитсадку?

Обов'язковою англійська стане саме для дітей віком від п'яти до шести років. При цьому від них не вимагатимуть вільно говорити мовою або опановувати її на рівні школярів. У МОН роблять акцент на першому знайомстві дитини з англійською.

Заняття мають зацікавити мовою, допомогти зрозуміти, навіщо вона потрібна, та дати початкові знання, до яких дитина зможе повернутися вже під час навчання у школі.