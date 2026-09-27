Не "доченька": як правильно назвати дівчинку українською

Щороку у вересні відзначають Міжнародний день дочок або День доньки. Це зворушливе та родинне свято припадає на четверту неділю вересня.

Цьогоріч – на 27 вересня. Що відомо про це свято і як правильно українською назвати своїх доньок, розповідає 24 Канал.

Що відомо про це свято

У різних країнах дата цього свята може відрізнятися.

Міжнародний день доньки зародився в Індії, де ще зовсім недавно дівчаток сприймали як тягар. Ідея свята – боротьба зі стигмою, пов’язаною з народженням дівчаток, та підкреслення їхньої цінності в родині та суспільстві.

Цікаво, що з часом свято стало визнаним у всьому світі. У багатьох країнах підтримують і Міжнародний день доньки, і окремі національні святкування.

Як інші дати, присвячені донькам

12 січня – Всесвітній день доньки.

11 жовтня – Міжнародний день дівчаток, офіційно оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2011 році резолюцією 66/170. Цей день спрямований на підтримку прав та можливостей дівчат у всьому світі.

Як правильно назвати доньку українською

Якщо ви думаєте, як правильно українською – дочка чи донька – знайте: обидва слова цілком українські, інформує рух "За мову". Але не "дочь".

До речі, слово "дОнька" неправильно наголошують: кажуть "донькА".

Слово "дОнька" має пестливий відтінок, а "дочкА", крім першого, нейтрального значення, має ще й таке: ласкаве звертання літньої людини до молодої жінки.

Наприклад:

"Мавка: Ох, як довго я спала.

Лісовик: Довго, дочко". (Леся Українка).

Пестливо також можна ще доньку назвати донею. Також зменшено-песливе до донька – донечка. Але не "доченька".

Які пісні в Україні присвятили донькам

VOLKANOV – "Доню Моя": відео

Микола Свидюк – "Доню, моя донечко": відео