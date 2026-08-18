У дитсадках змінюються правила: що тепер варто знати батькам

Дитсадки в Україні вже працюють за новим Законом "Про дошкільну освіту", який набув чинності 1 січня 2025 року та змінив підходи до організації дошкілля. Він передбачає більше варіантів для здобуття дошкільної освіти, розширює можливості закладів і громад та посилює роль батьків.

Щоб нові правила було простіше застосовувати на практиці, Міністерство освіти і науки разом із ЮНІСЕФ запустило серію роз'яснювальних відео "ПРОдошкілля". У них пояснюють, які формати дитсадків тепер можуть працювати, як змінилися правила зарахування та які можливості отримують родини.

Дитсадок тепер може працювати у різних форматах

Новий закон дозволяє громадам гнучкіше організовувати дошкільну освіту залежно від кількості дітей, місцевої інфраструктури, безпекової ситуації та потреб родин. Поряд зі звичними яслами, дитячими садками, спеціальними садками й центрами розвитку дитини можуть працювати мінісадки, мобільні та сімейні садки, а також центри педагогічного партнерства.

У МОН зазначають, що нові формати особливо важливі для невеликих, віддалених або постраждалих від війни громад, де звичайний великий дитсадок не завжди може забезпечити потреби всіх родин. Так громада отримує більше можливостей організувати дошкільну освіту навіть там, де традиційна модель не працює.

Різними можуть бути й форми здобуття дошкільної освіти: крім очної, закон передбачає дистанційну, мережеву та сімейну форми, а також педагогічний патронаж. Освітні послуги для дошкільнят також можна організовувати за місцем роботи батьків, зокрема на підприємствах чи в установах.

Батьки отримують більше можливостей

Закон закріплює педагогічне партнерство родини й дитсадка та дає батькам більше можливостей впливати на освітній шлях дитини. Зокрема, вони мають право брати участь у формуванні її індивідуальної освітньої траєкторії, отримувати педагогічну підтримку щодо розвитку й виховання дитини та долучатися до роботи колегіальних органів закладу з дорадчим голосом.

Чіткішими стали й правила зарахування до комунальних дитсадків, адже закон визначає черговість, за якою надають місця. Серед тих, хто має перевагу, – діти, які живуть на території обслуговування закладу, діти військовослужбовців і внутрішньо переміщених осіб, а також деякі інші визначені законом категорії.

Окреме право на першочергове зарахування передбачене для дітей старшого дошкільного віку, щоб вони могли здобути обов'язкову дошкільну освіту перед школою. Для дітей з особливими освітніми потребами закон також передбачає можливість навчатися в інклюзивних або спеціальних групах із необхідною підтримкою.

Дитсадки матимуть більше самостійності

Новий закон закріплює академічну, кадрову, організаційну та фінансову автономію закладів дошкільної освіти. Водночас ця самостійність поєднується з відповідальністю за якість роботи та прозорість, а інформація, яку вимагає законодавство, має бути відкритою на сайті закладу або його засновника.

Частину робіт дитсадок може не виконувати власними силами, а замовляти в інших фахівців чи компаній. Закон дозволяє залучати сторонніх виконавців до харчування, охорони, господарського обслуговування та інших процесів, а бухгалтерські послуги також можуть передаватися на аутсорсинг.

Більше обов'язків мають і засновники комунальних дитсадків, якими найчастіше є місцеві ради. Вони повинні дбати про доступність дошкільної освіти, утримання закладів, необхідне обладнання, безпечні умови та засоби захисту, водночас не втручаючись у ті рішення, які дитсадок ухвалює в межах своєї автономії.

"єЯсла" вже працюють, а "єСадок" лише готують

Окремі зміни стосуються фінансової підтримки родин із маленькими дітьми. З 1 січня 2026 року працює програма "єЯсла", за якою мати або інший законний представник після виходу на роботу може отримувати 8 тисяч гривень щомісяця для догляду за дитиною віком від одного до трьох років, а для дитини з інвалідністю виплата становить 12 тисяч гривень.

Ці кошти можна використовувати на послуги догляду за дитиною, зокрема няню чи ясла, а також на розвивальні та освітні послуги. Допомогу виплачують до місяця, у якому дитині виповнюється три роки, якщо родина відповідає встановленим умовам.

Ще одну програму – "єСадок" – планують запустити у 2028 році для родин із дітьми дошкільного віку. Вона має передбачати щомісячну підтримку, якщо громада не змогла забезпечити дитині місце в садку або необхідний обсяг послуг догляду; заявлений розмір виплати становить 8 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю – 12 тисяч гривень.