Борис Джонсон презентував книгу: у Львові триває 33-й Book Forum

У Львові триває 33-й Львівський міжнародний BookForum. Відвідати події фестивалю та купити цікаві книги можна до 13 вересня включно.

У межах Львівського міжнародного BookForum запланували 125 подій. Про це повідомили організатори.

Що відомо про цьогорічний фестиваль

Зокрема відбуваються презентації книжок, дискусії, автограф-сесії, поетичні читання, зустрічі з авторами та виставки.

Цьогоріч програму BookForum поділили на вісім тематичних кластерів:

«Фантастична розмова»;

«Переклад як практика майбутнього»;

«Новий обмір світу»;

«Поетичний»;

«Професійний»;

«Історичний»;

«Воєнна література»;

«Фотокниги».

Фокусна тема 33-го фестивалю – «Відповідальність літератури».

Упродовж цих днів у Львові у Палаці мистецтв виступлять 333 спікери, зокрема Шарлотта Гіґґінс, Джуліан Барнс, Марсі Шор, Карл Шльоґель, Даніель Кельман, Матіас Енар, Леа Іпі, Катерина Калитко, Ярослав Грицак, Сергій Жадан, Володимир Єрмоленко, Анна Грувер.

З детальною програмою фестивалю можна ознайомитись тут.

Цікаво «Форум видавців» проводить BookForum — найбільший літературний фестиваль України, що вже понад 30 років об'єднує українських та іноземних авторів, видавців, перекладачів, культурних менеджерів і читачів. Організація реалізує культурні проєкти, спрямовані на популяризацію читання, розвиток книжкового ринку та міжнародну культурну співпрацю.

Яку книгу презентував Борис Джонсон

11 вересня у Львівському палаці мистецтв експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон презентував українське видання своїх мемуарів «Кайданів нема».

У книзі автор крізь призму власного політичного та управлінського досвіду розповідає про події, що визначили сучасну історію Великої Британії. Також згадує роки роботи мером Лондона, період на посаді прем’єр-міністра, Brexit, парламентські вибори 2019 року, пандемію COVID-19, а також складні міжнародні та внутрішньополітичні переговори.

Для українського читача видання має особливе значення і через українсько-британський контекст. Борис Джонсон був одним із найпослідовніших прихильників України серед британських політиків, зокрема після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Українське видання «Кайданів нема» містить вступне слово Валерія Залужного — посла України у Великій Британії та колишнього Головнокомандувача Збройних Сил України.