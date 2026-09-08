Майже 40 тисяч учасників НМТ-2026 не склали математику: в УЦОЯО назвали причини

Майже 40 тисяч учасників національного мультитесту цьогоріч не змогли скласти математику. Це близько 12% від усіх, хто складав тестування.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти назвала головні причини того, чому ці випускники не змогли набрати прохідний бал з математики. Про це інформує РБК-Україна у телеграмі.

Чому майже 40 тисяч учасників НМТ не склали математику

Вакуленко зауважила, що мінімальний бал із математики цьогоріч не набрали 39 888 учасників. Тобто майже 12% вступників.

Директорка УЦОЯО пояснила: проблема не лише у складності тесту. У школярів є серйозні прогалини ще з базових тем, які вивчають у 5 – 6 класах. Йдеться насамперед про дроби, відсотки та звичайні текстові задачі.

Крім того, за словами Вакуленко, щоб розв'язати математичну задачу, спочатку потрібно зрозуміти її умову.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Скільки осіб не склали НМТ-2026