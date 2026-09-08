Майже 40 тисяч учасників НМТ-2026 не склали математику: в УЦОЯО назвали причини
Майже 40 тисяч учасників національного мультитесту цьогоріч не змогли скласти математику. Це близько 12% від усіх, хто складав тестування.
Директорка Українського центру оцінювання якості освіти назвала головні причини того, чому ці випускники не змогли набрати прохідний бал з математики. Про це інформує РБК-Україна у телеграмі.
Чому майже 40 тисяч учасників НМТ не склали математику
Вакуленко зауважила, що мінімальний бал із математики цьогоріч не набрали 39 888 учасників. Тобто майже 12% вступників.
Директорка УЦОЯО пояснила: проблема не лише у складності тесту. У школярів є серйозні прогалини ще з базових тем, які вивчають у 5 – 6 класах. Йдеться насамперед про дроби, відсотки та звичайні текстові задачі.
Крім того, за словами Вакуленко, щоб розв'язати математичну задачу, спочатку потрібно зрозуміти її умову.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Скільки осіб не склали НМТ-2026
- Цьогоріч 48 590 учасників (14,8%) НМТ провалили тестування.
- Вони не набрали необхідної кількості балів хоча б з одного предмета.
- За підсумками тестування, 280 797 учасників (85,2%) подолали поріг з усіх чотирьох предметів.
- Загалом цьогоріч на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч учасників. Участь у тестуванні взяли 329 тисяч осіб.
- Найвищий середній результат серед усіх предметів НМТ-2026 зафіксували з німецької мови – 156 балів.
- Найнижчий – з математики: 131,9 бала.