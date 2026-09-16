Важливо для країни: в Україні обрали 12 вишів для кампусів досконалості
В Україні обрали виші в межах проєкту CampeX ("Підтримка кампусів досконалості"). Таких ЗВО 12.
Саме ці університети з найвищими балами переходять до наступного етапу – підготовки та реалізації інвестиційних проєктів зі створення і розвитку кампусів досконалості. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Чому проєкт важливий
Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко зазначив, що сильний університет – це місце, де є сильні команди, де створюють нові знання, технології та рішення для країни. На цьому будують і CampeX.
Ми вперше проводимо національний відбір, щоб сформувати мережу кампусів досконалості за напрямами, які важливі для розвитку України: безпілотні та космічні технології, біотехнології, нові матеріали, критична інфраструктура та інші,
– зазначив він.
І тут, за його словами, важлива саме мережа.
Це не 12 окремих університетських проєктів, а частина системного розвитку нашої науки та вищої освіти. Конкурсний етап завершено, тепер разом з відібраними університетами маємо перейти до реалізації – створення сучасних просторів для навчання і досліджень, залучення сильних науковців, студентів та міжнародних партнерів,
– розповів посадовець.
Які виші обрали для проєкту
До переліку 12 кампусів увійшли:
Національний університет «Київський авіаційний інститут», «Кампус досконалості безпілотних та автономних технологій КАІ»;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, «MateriaFuturaCampus — Центр досконалості передових NanoSmartGreen матеріалів»;
НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кампус досконалості «Інноваційно-освітній центр космічних технологій»;
Луцький національний технічний університет, кампус досконалості Engineering Nexus в галузі розроблення прикладних рішень для критичної інфраструктури;
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кампус досконалості Karazin LifeTech CampeX в галузі передових матеріалів та біотехнологій;
Національний університет «Львівська політехніка», кампус досконалості «Центр цифрового здоров'я та акселерації інновацій» в галузі медичних технологій;
Національний університет біоресурсів і природокористування України, кампус досконалості AgroGreen-CampeX (AGROSENSE) в галузі інтегрованих кліматично-орієнтованих агросистем;
Сумський державний університет, кампус досконалості «Центр біомедичних досліджень» в галузі біоматеріалів, медичної біотехнології та трансляційних технологій для регенеративної медицини;
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», «Кампус досконалості прецизійної нейромедицини та якості життя» в галузі неврології та генетики;
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», кампус досконалості CampeX-CI Energy в галузі відновлення та стійкості енергетичної критичної інфраструктури;
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кампус досконалості Urban Ecotone в галузі природоорієнтованих рішень, кліматичної регенерації та сталого розвитку урбанізованих екосистем;
Львівський національний університет імені Івана Франка, «Кампус екологічної ревіталізації та ресурсного менеджменту RE-VITA».
CampeX має сприяти формуванню мережі флагманських університетських осередків, які концентруватимуть найсильніші команди та спроможності у сфері вищої освіти, науки та інновацій. Напрями насамперед важливі для країни: передові матеріали, агротехнології, безпілотні технології, біотехнології, критична інфраструктура, зелені технології, клімат і довкілля, космічні та медичні технології.
Інвестиції в CampeX можуть охоплювати закупівлю сучасного дослідницького та навчального обладнання, ремонт і реконструкцію університетських дослідницьких і освітніх просторів, енергомодернізацію, ІТ- і мережевої інфраструктури та спеціалізованого програмного забезпечення, а також міжнародну сертифікацію й акредитацію, експертну допомогу, тренінги та інші заходи для розвитку кампусів.
Нагадаємо, що конкурс CampeX оголосили у грудні 2025 року.