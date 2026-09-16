Важливо для країни: в Україні обрали 12 вишів для кампусів досконалості

В Україні обрали виші в межах проєкту CampeX ("Підтримка кампусів досконалості"). Таких ЗВО 12.

Саме ці університети з найвищими балами переходять до наступного етапу – підготовки та реалізації інвестиційних проєктів зі створення і розвитку кампусів досконалості. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Чому проєкт важливий

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко зазначив, що сильний університет – це місце, де є сильні команди, де створюють нові знання, технології та рішення для країни. На цьому будують і CampeX.

Ми вперше проводимо національний відбір, щоб сформувати мережу кампусів досконалості за напрямами, які важливі для розвитку України: безпілотні та космічні технології, біотехнології, нові матеріали, критична інфраструктура та інші,

– зазначив він.

І тут, за його словами, важлива саме мережа.

Це не 12 окремих університетських проєктів, а частина системного розвитку нашої науки та вищої освіти. Конкурсний етап завершено, тепер разом з відібраними університетами маємо перейти до реалізації – створення сучасних просторів для навчання і досліджень, залучення сильних науковців, студентів та міжнародних партнерів,

– розповів посадовець.

Які виші обрали для проєкту

До переліку 12 кампусів увійшли:

Національний університет «Київський авіаційний інститут», «Кампус досконалості безпілотних та автономних технологій КАІ»;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, «MateriaFuturaCampus — Центр досконалості передових NanoSmartGreen матеріалів»;

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», кампус досконалості «Інноваційно-освітній центр космічних технологій»;

Луцький національний технічний університет, кампус досконалості Engineering Nexus в галузі розроблення прикладних рішень для критичної інфраструктури;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, кампус досконалості Karazin LifeTech CampeX в галузі передових матеріалів та біотехнологій;

Національний університет «Львівська політехніка», кампус досконалості «Центр цифрового здоров'я та акселерації інновацій» в галузі медичних технологій;

Національний університет біоресурсів і природокористування України, кампус досконалості AgroGreen-CampeX (AGROSENSE) в галузі інтегрованих кліматично-орієнтованих агросистем;

Сумський державний університет, кампус досконалості «Центр біомедичних досліджень» в галузі біоматеріалів, медичної біотехнології та трансляційних технологій для регенеративної медицини;

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», «Кампус досконалості прецизійної нейромедицини та якості життя» в галузі неврології та генетики;

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», кампус досконалості CampeX-CI Energy в галузі відновлення та стійкості енергетичної критичної інфраструктури;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кампус досконалості Urban Ecotone в галузі природоорієнтованих рішень, кліматичної регенерації та сталого розвитку урбанізованих екосистем;

Львівський національний університет імені Івана Франка, «Кампус екологічної ревіталізації та ресурсного менеджменту RE-VITA».

CampeX має сприяти формуванню мережі флагманських університетських осередків, які концентруватимуть найсильніші команди та спроможності у сфері вищої освіти, науки та інновацій. Напрями насамперед важливі для країни: передові матеріали, агротехнології, безпілотні технології, біотехнології, критична інфраструктура, зелені технології, клімат і довкілля, космічні та медичні технології.

Інвестиції в CampeX можуть охоплювати закупівлю сучасного дослідницького та навчального обладнання, ремонт і реконструкцію університетських дослідницьких і освітніх просторів, енергомодернізацію, ІТ- і мережевої інфраструктури та спеціалізованого програмного забезпечення, а також міжнародну сертифікацію й акредитацію, експертну допомогу, тренінги та інші заходи для розвитку кампусів.

Нагадаємо, що конкурс CampeX оголосили у грудні 2025 року.