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Освіта Саморозвиток В Україні обирають знакову книгу часів Незалежності: як долучитися
2 жовтня, 15:11
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В Україні обирають знакову книгу часів Незалежності: як долучитися

Марія Волошин

У нашій державі обирають знакову українську книжку. У Дії вже стартувало голосування.

Обирати можна серед 15 книжок, які вийшли друком у 2022 – 2026 роках. Про це інформують у Дії.

Які книги потрапили до списку 

У Дії зазначили, що за останні роки українські книги стали нашою точкою опори та зброєю проти ворожої пропаганди. Тож українці можуть віддати свій голос за книгу, яка вразила їх найбільше. Одне з видань отримає "Приз читацьких симпатій". 

Можна обирати серед таких книг:

  • «Колонія», Макс Кідрук;

  • «Танці з кістками», Андрій Семʼянків;

  • «За Перекопом є земля. Кримський роман», Анастасія Левкова;

  • «Вірші з бійниці», Максим «Далі» Кривцов;

  • «Бунт проти імперії: українські шістдесятники», Радомир Мокрик;

  • «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення», Олександр Михед;

  • «Мова-меч. Як говорила радянська імперія», Євгенія Кузнєцова;

  • «Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект», Ігор Козловський;

  • «Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші», Володимир Вакуленко;

  • «Свідчення», Вікторія Амеліна;

  • «Як читати українських класиків», Ростислав Семків;

  • «Гемінґвей нічого не знає», Артур Дронь;

  • «Списки», Мирослав Лаюк;

  • «Гра в перевдягання», Артем Чех;

  • «Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька», Віра Курико.

Опитування триватиме до 6 жовтня, 12:00. Про результати можна буде дізнатись 22 жовтня.

Як проголосувати

Відкрийте застосунок Дія. Перейдіть у розділ "Послуги" — "Опитування". Виберіть одного з 15 авторів та натисніть "Проголосувати". 

Далі відкривайте Дію та віддавайте голос за улюблену історію.

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