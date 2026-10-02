В Україні обирають знакову книгу часів Незалежності: як долучитися
У нашій державі обирають знакову українську книжку. У Дії вже стартувало голосування.
Обирати можна серед 15 книжок, які вийшли друком у 2022 – 2026 роках. Про це інформують у Дії.
Які книги потрапили до списку
У Дії зазначили, що за останні роки українські книги стали нашою точкою опори та зброєю проти ворожої пропаганди. Тож українці можуть віддати свій голос за книгу, яка вразила їх найбільше. Одне з видань отримає "Приз читацьких симпатій".
Можна обирати серед таких книг:
«Колонія», Макс Кідрук;
«Танці з кістками», Андрій Семʼянків;
«За Перекопом є земля. Кримський роман», Анастасія Левкова;
«Вірші з бійниці», Максим «Далі» Кривцов;
«Бунт проти імперії: українські шістдесятники», Радомир Мокрик;
«Позивний для Йова. Хроніки вторгнення», Олександр Михед;
«Мова-меч. Як говорила радянська імперія», Євгенія Кузнєцова;
«Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект», Ігор Козловський;
«Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші», Володимир Вакуленко;
«Свідчення», Вікторія Амеліна;
«Як читати українських класиків», Ростислав Семків;
«Гемінґвей нічого не знає», Артур Дронь;
«Списки», Мирослав Лаюк;
«Гра в перевдягання», Артем Чех;
«Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька», Віра Курико.
Опитування триватиме до 6 жовтня, 12:00. Про результати можна буде дізнатись 22 жовтня.
Як проголосувати
Відкрийте застосунок Дія. Перейдіть у розділ "Послуги" — "Опитування". Виберіть одного з 15 авторів та натисніть "Проголосувати".
Далі відкривайте Дію та віддавайте голос за улюблену історію.