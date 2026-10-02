В Україні обирають знакову книгу часів Незалежності: як долучитися

У нашій державі обирають знакову українську книжку. У Дії вже стартувало голосування.

Обирати можна серед 15 книжок, які вийшли друком у 2022 – 2026 роках. Про це інформують у Дії.

Які книги потрапили до списку

У Дії зазначили, що за останні роки українські книги стали нашою точкою опори та зброєю проти ворожої пропаганди. Тож українці можуть віддати свій голос за книгу, яка вразила їх найбільше. Одне з видань отримає "Приз читацьких симпатій".

Можна обирати серед таких книг:

«Колонія», Макс Кідрук;

«Танці з кістками», Андрій Семʼянків;

«За Перекопом є земля. Кримський роман», Анастасія Левкова;

«Вірші з бійниці», Максим «Далі» Кривцов;

«Бунт проти імперії: українські шістдесятники», Радомир Мокрик;

«Позивний для Йова. Хроніки вторгнення», Олександр Михед;

«Мова-меч. Як говорила радянська імперія», Євгенія Кузнєцова;

«Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект», Ігор Козловський;

«Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші», Володимир Вакуленко;

«Свідчення», Вікторія Амеліна;

«Як читати українських класиків», Ростислав Семків;

«Гемінґвей нічого не знає», Артур Дронь;

«Списки», Мирослав Лаюк;

«Гра в перевдягання», Артем Чех;

«Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька», Віра Курико.

Опитування триватиме до 6 жовтня, 12:00. Про результати можна буде дізнатись 22 жовтня.

Як проголосувати

Відкрийте застосунок Дія. Перейдіть у розділ "Послуги" — "Опитування". Виберіть одного з 15 авторів та натисніть "Проголосувати".

Далі відкривайте Дію та віддавайте голос за улюблену історію.