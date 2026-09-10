НМТ-2027 з історії України: як перевірити знання та підготуватися за допомогою тестів

Підготовка до НМТ з історії України може починатися не з чергового конспекту, а з тесту. Він одразу покаже, що ви вже знаєте, а які теми доведеться повторити.

Якщо історія України здається величезним переліком дат і прізвищ, спробуйте подивитися на неї через тести, які пропонує ЗНО.Освіта. Вони допомагають побачити не весь обсяг матеріалу одразу, а саме ті місця, де знання ще потребують уваги.

НМТ-2027 – як тренуватися з історії України вже зараз?

На НМТ з історії України не вийде просто "вгадати" весь матеріал за знайомими датами. Серед завдань є різні формати, тому тренуватися потрібно так само різноманітно: працювати з датами, персоналіями, картами, джерелами, відповідностями та послідовностями.

Зразок завдання з картою з тесту / Скриншот

Важливо регулярно перевіряти себе на тестах: так легше зрозуміти, які теми вже добре засвоєні, а над якими ще потрібно попрацювати.

Окремого офіційного "пробного НМТ" з історії України чекати не потрібно. Для тренування можна використовувати демонстраційні варіанти НМТ, тести минулих років та онлайн-тренажери.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Найперше варто скористатися демонстраційним варіантом НМТ-2026 від Українського центру оцінювання якості освіти. Він допоможе побачити структуру тесту, типи завдань і потренуватися працювати з матеріалом у форматі, наближеному до реального тестування: Демонстраційний варіант НМТ-2026 з історії України — УЦОЯО

Ще більше можливостей для практики є на Освіта.UA. Там зібрані демонстраційні тести НМТ з історії України за 2022–2026 роки, авторські тести, які можна не лише завантажити у PDF, а й пройти онлайн: Тести НМТ/ЗНО з історії України

Які завдання будуть на НМТ з історії України?

Історія України є обов'язковим предметом НМТ. Тест охоплює період від найдавніших часів до подій початку XXI століття. За інформацією УЦОЯО, тест містить 30 завдань різних типів:

20 завдань із вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

4 завдання на встановлення відповідності;

3 завдання на встановлення правильної послідовності;

3 завдання, де потрібно вибрати три правильні відповіді із семи запропонованих.

Максимально за тест можна отримати 54 тестові бали, після чого результат переводять у шкалу 100–200 балів.

Зразок завдання з тесту / Скриншот

Як використовувати тести для підготовки?

Не варто просто виконати тест, подивитися на результат і перейти до наступного. Значно корисніше розібрати кожну помилку.

Наприклад, якщо неправильно відповіли на запитання про певну історичну подію, поверніться до відповідної теми, повторіть її та після цього спробуйте виконати подібні завдання ще раз.

Особливу увагу під час підготовки варто приділяти картам, персоналіям, пам'яткам архітектури та образотворчого мистецтва, історичним джерелам, датам і послідовності подій. Демонстраційний варіант НМТ містить завдання різних форматів, зокрема й такі, що потребують роботи з візуальними матеріалами.

Зразок завдання з візуальним матеріалом з тесту / Скриншот

МОН також радить для самостійної підготовки використовувати тести минулих років, матеріали Всеукраїнської школи онлайн та інші перевірені тренувальні ресурси.

Тож пробне тестування з історії України – це насамперед спосіб побачити власні прогалини в знаннях. А кожна помилка під час тренування – можливість зрозуміти, яку тему варто повторити до НМТ.