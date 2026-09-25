Очільниця УЦОЯО зробила заяву про остаточну модель НМТ-2027

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила, що наразі зарано говорити про конкретну модель проведення НМТ у 2027 році. Зараз триває обговорення потенційних нововведень.

Обговорюють запровадження дводенного формату тестування чи спеціальних сесій для перескладання НМТ. Про це Вакуленко повідомила під час круглого столу, пише Osvita.ua.

Що кажуть в УЦОЯО про модель НМТ-2027

Очільниця Центру зазначила, що Міністерство освіти і науки спільно з Українським центром оцінювання якості освіти та профільним Комітетом ВР аналізують різні сценарії проведення іспитів.

За її словами, основне завдання – знайти баланс між безпекою вступників, якістю оцінювання та логістичною доступністю, зокрема для абітурієнтів із прифронтових територій і тих, хто складатиме тест за кордоном.

Ми маємо зважати на календар, ми маємо все одно видати результати вступної кампанії. Ми також маємо зважати на особливості нашої мережі, зокрема на наявність і відсутність укриттів,

– акцентувала Вакуленко.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Зауважимо, що під час проведення НМТ–2026 в окремих регіонах виникали проблемні ситуації в тимчасових екзаменаційних центрах через тривалі повітряні тривоги.

Тож якщо ми накладемо ці ситуації на дводенну модель проведення НМТ, помножену на можливість перескладання, то насправді таких проблем буде більше, тому що укриттів не стане стільки, щоб ми забезпечили проведення всіх тестувань в укриттях,

– резюмувала вона.

Раніше ми інформували, що у Міністерстві освіти і науки України розглядають різні варіанти оптимізації проведення національного мультипредметного тесту наступного року.