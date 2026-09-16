НМТ з біології: які завдання чекають вступників і як до них підготуватися

Підготовка до НМТ з біології – це поєднання теорії та практики. Варто знати програму, розуміти структуру тесту й регулярно виконувати завдання різних типів.

Розповідаємо, що саме потрібно повторити випускникам та де знайти тести для тренування, з посиланням на ЗНО-Онлайн.

Що потрібно знати про НМТ з біології?

У НМТ обов'язковими є українська мова, математика та історія України, а четвертий предмет можна обрати самостійно. Серед варіантів – біологія, хімія, фізика, географія, українська література та іноземна мова.

Біологія не є обов'язковим предметом НМТ – її обирають вступники залежно від вимог спеціальності, на яку планують вступати.

Якщо для вступу потрібна саме біологія, готуватися до неї варто не лише за підручниками. Важливо регулярно виконувати тестові завдання, звикати до формату НМТ і розбирати власні помилки.

Тест із біології охоплює шкільну програму та містить завдання з п'яти великих тематичних блоків:

хімічний склад, структура і функціонування клітин, реалізація спадкової інформації;

закономірності спадковості й мінливості;

біорізноманіття;

організм людини як біологічна система;

основи екології та еволюційного вчення.

У моделі НМТ-2026 тест із біології містить 30 завдань: 24 – з вибором однієї правильної відповіді, 4 – на встановлення відповідності та 2 – із вибором трьох правильних відповідей із трьох запропонованих груп. Максимально можна набрати 46 тестових балів.

Тому підготовка має включати не тільки повторення теорії, а й тренування різних типів завдань.

Де пройти пробне тестування з біології?

Почати варто з офіційних матеріалів Українського центру оцінювання якості освіти: Офіційні програми підготовки до НМТ на сайті УЦОЯО

На сайті УЦОЯО доступні демонстраційні матеріали з біології, які допомагають побачити структуру тесту, типи завдань і приблизний рівень складності.

Також УЦОЯО радить використовувати тести минулих років для самостійної підготовки. Це хороший спосіб перевірити не лише знання, а й те, наскільки швидко ви орієнтуєтеся в тесті.

Тести з біології онлайн – де їх знайти і як проходити?

Для регулярного тренування зручно використовувати сайт ЗНО.Освіта.UA: тести НМТ з біології онлайн на ЗНО.Освіта.UA

Тут є окремий розділ із тестами з біології.

Можна виконувати:

тренувальні варіанти НМТ;

завдання за окремими темами;

тести НМТ минулих років;

демонстраційні варіанти;

випадкові добірки завдань.

Окремо на сайті вже доступні тренувальні тести НМТ-2027. У них поєднані реальні завдання НМТ різних років та авторські завдання, створені відповідно до чинної програми з біології й формату тестування.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Не обов'язково одразу проходити цілий тест щодня. Ефективніше поєднати кілька способів підготовки.

Спочатку варто пройти один повний демонстраційний або тренувальний варіант. Так ви побачите, які теми вже добре засвоєні, а де виникають труднощі.

Після цього можна перейти до тематичних завдань. Наприклад, окремо повторити клітину, генетику, анатомію людини, різноманіття організмів чи екологію.

Особливу увагу варто приділяти помилкам. Якщо відповідь виявилася неправильною, краще не просто запам'ятати правильний варіант, а з'ясувати, чому саме він правильний і де була помилка у ваших міркуваннях.

І вже після повторення тем регулярно виконувати повні тести з обмеженням часу. Так поступово виробляється звичка працювати з тестом швидко й уважно. Повноцінний тренувальний тест дає змогу перевірити одразу кілька речей: знання шкільної програми, уміння читати умову, здатність розрізняти схожі поняття та швидкість роботи.

Тому під час підготовки до НМТ з біології корисно чергувати теорію, тематичні завдання та повні тренувальні тести. А результати кожного тестування використовувати як підказку: що саме ще потрібно повторити.

Для вступника, який обрав біологію четвертим предметом НМТ, така системна практика може стати частиною звичайної підготовки – без очікування окремого "пробного НМТ".