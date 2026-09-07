Які завдання з української мови варто виконувати вже зараз, щоб успішно скласти НМТ-2027

Підготовка до НМТ з української мови – це не тільки підручники, конспекти й правила. Важлива практика, зокрема пробні тести.

Які завдання можуть бути на тесті, як з ними працювати на практиці та скільки часу потрібно на виконання завдань, можна познайомитися на Освіта.UA.

Як готуватися до НМТ-2027 з української мови?

Вивчити правило – ще не означає навчитися виконувати тест. На НМТ важливо не лише знати українську мову, а й уміти швидко застосувати це знання в конкретному завданні. Саме тому тестування варто додати до регулярної підготовки.

Так можна перевірити знання, побачити свої слабкі місця й поступово звикнути до формату майбутнього тестування.

Для підготовки до НМТ-2027 можна використовувати онлайн-тести на платформі ЗНО.Освіта.UA. Там уже доступні тренувальні варіанти НМТ-2027 з української мови, укладені відповідно до чинної програми та формату НМТ:

У них використано реальні завдання попередніх років і авторські завдання.

Як проходити тестування?

Є два зручні способи, які радять учителі та репетитори. І їх почергово варто спробувати.

Перший – повний тест.

Можна пройти варіант у режимі іспиту, не підглядаючи правильні відповіді. Це хороший спосіб перевірити себе в умовах, максимально наближених до реального тестування.

Другий – тренування за темами.

Якщо, наприклад, постійно помиляєтеся в наголосах, відмінюванні числівників чи розділових знаках, не обов’язково щоразу проходити весь тест. На ЗНО.Освіта.UA завдання розподілені за тематичними блоками, тому можна цілеспрямовано опрацьовувати саме проблемну тему.

Є також тести НМТ попередніх років – 2022–2026. Це дає можливість побачити реальні формулювання завдань і звикнути до їхньої логіки.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Які завдання можуть траплятися?

У 2026 році тест з української мови містив 30 завдань. УЦОЯО зазначає, що в тестах можуть бути завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на встановлення відповідності. Розгорнутих відповідей у НМТ немає.

Перевіряють фактично всі основні розділи шкільної програми:

фонетику, графіку, орфоепію та орфографію ;

; лексику й фразеологію ;

; будову слова та словотвір ;

; морфологію ;

; синтаксис ;

; стилістику ;

; розвиток мовлення.

Тому серед тестів можуть траплятися завдання на правильний наголос, написання слів, уживання апострофа чи м’якого знака, правопис іншомовних слів, лексичне значення, фразеологізми, частини мови, відмінювання, узгодження слів, типи речень, розділові знаки та мовні помилки.

Варіант тестового завдання / Скриншот з ЗНО.Освіта.UA

Окремий пласт – робота з текстом. Тут недостатньо механічно пригадати правило: потрібно уважно прочитати фрагмент і визначити, як у ньому функціонують слова або конструкції.

Варіант тестового завдання / Скриншот з ЗНО.Освіта.UA

Варіантів чимало, тому ви можете визначити, які помилки раз за разом ви робите і надолужити прогалини у знаннях.

Щоразу, коли ви помиляєтеся в тесті, це не просто втрачений бал. Це підказка: саме цю тему варто повторити зараз, а не в останній тиждень перед НМТ.

Чому варто виконувати саме тести?

Тестування дає змогу побачити не абстрактне "я знаю українську на 80%", а конкретну картину:

де помиляюся → чому помиляюся → яку тему потрібно повторити.

На ЗНО.Освіта.UA можна не лише виконувати завдання, а й працювати з тестами за темами. На сайті зазначають, що тематичні добірки містять завдання НМТ і ЗНО попередніх років, а також завдання, створені спеціально для підготовки.

Є й можливість проходити тест у режимі іспиту та після завершення отримувати результат. Це допомагає тренувати не лише знання, а й швидкість роботи з тестом та контролювати власний час.

Як тренуватися ефективніше?

Найкраще не просто натискати відповіді одну за одною, а працювати системно.

Після кожного тесту варто виписати помилки й розділити їх на три групи:

"Не знав/не знала правило" – повертаємося до теорії.

"Знав/знала, але заплутався" – виконуємо кілька подібних завдань.

"Неуважно прочитав/прочитала" – тренуємо уважність і темп.

Саме такий підхід поступово перетворює тестування з простого "перевірити себе" на повноцінний інструмент підготовки.

До речі, УЦОЯО також рекомендує виконувати демонстраційні варіанти НМТ, щоб визначити теми, які потребують додаткової уваги, і навчитися розподіляти час.

Зареєструйтеся на сайти та користуйтеся поясненнями до відповіді. Вони є до кожного завдання. Так вам буде зрозуміліше, яким правилом треба керуватися та як виконувати подібні завдання.

Це спосіб побачити формат завдань, перевірити себе, знайти прогалини й навчитися працювати з тестом швидко.

А головне – не чекати останніх тижнів перед НМТ. Кілька тестових завдань регулярно дадуть значно більше, ніж один великий "марафон" напередодні іспиту.