"Перекинчик" і "пря": два незвичних українських слова, які варто знати

Є українські слова, які хочеться повернути в живе мовлення, бо зараз зустрічаємо їх лише в літературі. Одне з них – пря.

Про цікавий відповідник до слова "пєрєбєжчік" та пояснення, що означає "піти на прю", розповідаємо з посиланням на філолога Віктора Дяченко.

Як сказати "пєрєбежчік" українською?

Є слова, які ніби знайомі, але українською хочеться сказати їх точніше. Наприклад, російське "пєрєбежчік". Хто це українською і чи є влучніший відповідник?

Найчастіше слово перекладають дослівно – перебіжчик. Так називають людину, яка перейшла на бік противника, змінила свою сторону, зокрема під час війни чи конфлікту. Або людина, що перейшла через державний кордон на територію іншої держави, порушник кордону.

Але це не єдиний варіант. Залежно від контексту можна сказати: перебіжник, зрадник ,

, переметник ,

, дезертир ,

, відступник. Це не повні синоніми, тому слово варто добирати за змістом. Але словники пропонують ще одне цікаве слово, про яке мало хто знає – перекинчик. А де інші? Всі перекинчиками стали. Продали себе і віру своїх батьків! (Роман Іваничук).

– Та не знав ніхто ради на се, Не придумав підмоги, Тілько ти, перекинчик, упав Фараону під ноги. (Іван Франко). Воно походить від праслов'янського слова "кидати", тобто буквально – це людина, яка кинула своїх і стала на бік ворога чи перейшла в інший (політичний) табір. Наприклад:

"військовий-перебіжчик перейшов на бік ворога";

"його назвали зрадником";

"переметник змінив своїх союзників".

Сьогодні для українців це слово дуже на часі. Їх можна зустріти якщо не безпосередньо, то у соціальних мережах, де ведуться словесні "перепалки" про вибілювання ворожого ставлення.

А що означає "піти на прю"?

І саме зі слова "перепалка", яке теж є росіянізмом, випливає ще один цікавий вираз – "ставати на прю". І це не якесь місце, куди можна стати ногами.

Розглянемо вислів, який звучить трохи старовинно, але й сьогодні може бути дуже влучним: "піти на прю" чи "стати на прю".

Пря – це давнє українське слово зі значенням боротьба, сутичка, суперечка, двобій чи протистояння.

Його навіть використав у перекладі Біблії професор Іван Огієнко (митрополит Іларіон):

Дійде гомін до краю землі, бо в Господа пря із народами, Він буде судити кожне тіло і несправедливих віддасть їхньому мечеві, говорить Господь.

Тому "піти на прю" означає і вступити в безпосередню боротьбу, вирушити на бій, протистояти комусь, так і сперечатися.

У переносному значенні теж уживаємо:

"піти на прю з труднощами",

"стати до прю з несправедливістю",

"піти на прю за правду".

Цікавий момент! "Пря" пов'язана зі словом "пріти" – первісно йшлося про напружену фізичну боротьбу, коли людина буквально докладає зусиль.

Тож "піти на прю" – це не просто "піти кудись". Це рішуче стати до боротьби чи відстоювати істину.

Чи знаєте значення цих слів: дивіться відео від Віктора Дяченка

Іноді старі українські слова зовсім не хочуть залишатися в минулому. Їм просто треба дати можливість знову прозвучати. Тому називайте зрадників "перекинчиками" і не бійтися "стати на прю" за правду.