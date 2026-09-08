PISA-2025: чи погіршились значно результати учнів в Україні

В Україні оприлюднили результати міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025. Його дані не демонструють істотного погіршення результатів українських 15-річних учнів після значного падіння, зафіксованого 2022 року.

Детальний звіт дослідження вже є на сайті PISA.UKRAINE.

Які результати українських учнів

Середні результати українських учнів з природничо-наукових дисциплін, математики й читання, якщо порівняти з 2022 роком, дещо знизилися. Все ж ці відмінності не є статистично значущими.

Якщо ж порівняти з 2018 роком, то результати українських учнів у 2025 році є суттєво нижчими в усіх трьох галузях.

Найбільше зниження за цей період спостерігають із читання, де середній результат зменшився на 48 балів. З математики різниця становить 22 бали, а з природничо-наукових дисциплін – 21 бал. Так, попри відсутність статистично значущого погіршення порівняно з 2022 роком, ознак покращення результатів до рівня 2018 року поки що не спостерігається,

– зазначають автори звіту.

Результати PISA 2025 / скриншот звіту

Щодо загальносвітових тенденцій, то середні результати країн ОЕСР у 2025 році також були нижчими ніж у 2022, однак характер цих змін відрізнявся від ситуації в Україні.

Детальніше ми розповідали тут.

Що відомо про дослідження

Національний звіт містить результати оцінювання 15-річного учнівства України з математичної, читацької та природничо-наукової грамотності, а також результати в інноваційній галузі PISA-2025 — "Навчання в цифровому світі".

У дослідженні взяли участь майже 9 тисяч 15-річних учнів і студентів із 297 закладів освіти 17 регіонів України.

Важливо враховувати, що ці підлітки розпочали навчання в початковій школі ще до запровадження реформи "Нова українська школа".

Нині PISA є наймасштабнішим дослідженням у галузі освіти, результати якого слугують важливим інструментом для оцінювання та вдосконалення освітніх політик і систем у багатьох країнах світу.