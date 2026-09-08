Кожен другий підліток не досягає базового рівня з математики і читання: результати PISA-2025

8 вересня оприлюднили Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2025. За його даними, майже кожен другий 15-річний учень або учениця в Україні не досягли мінімально необхідного рівня математичної та читацької грамотності.

Детальний звіт дослідження вже є на сайті PISA.UKRAINE.

Які результати з математики

Українські 15-річні підлітки отримали в середньому 431 бал із математики. У 2022 році показник становив 440 балів. Тобто різниця не є досить суттєвою.

Якщо порівняти з результатами 2018 року, то результат України знизився на 22 бали. Середній результат нашої держави з математики становить 431 бал.

Базового рівня математичної грамотності — рівня 2 або вище — досягають 54% українського учнівства. Отже, 46% 15-річних не демонструють мінімального набору математичних знань і вмінь, який PISA визначає як необхідний для навчання надалі та повноцінної участі в сучасному суспільстві.



Кожен другий український підліток не досягає базового рівня з математики / результати PISA 2025

До найвищих рівнів — 5–6 — доходять лише 2,6% учнівства.

Середній результат країн ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) із математики у PISA 2025 становить 463 бали. Україна має 431 бал — на 32 бали менше.

Математичні результати суттєво відрізняються залежно від місця проживання. Базового рівня математичної грамотності досягають 42% учнівства із сільської місцевості проти 58% міського.

Різниця між результатами учнівства великих міст і сільської місцевості становить близько 56 балів, що відповідає приблизно трьом рокам умовного навчання.

Які результати з читання

Українські 15-річні підлітки у PISA-2025 отримали в середньому 418 балів із читання. У 2022 році цей показник становив 427 балів. Різниця не є статистично значущою. Водночас результати є значно нижчими за показник 2018 року — тоді Україна мала 466 балів.

Загалом читання стало галуззю з найнижчим результатом серед трьох основних напрямів дослідження. Базового рівня читацької грамотності — рівня 2 і вище — досягають 55% українського учнівства. 45% 15-річних залишаються нижче цього рівня.

Лише 0,7% українських підлітків досягають найвищих рівнів — 5–6.

У PISA-2025 дівчата випереджають хлопців із читання на 32 бали. Особливо важливо, що саме серед хлопців зафіксували статистично значуще падіння результату: з 415 балів у 2022 році до 402 у 2025 році.

У читанні базового рівня досягають 41% учнівства із сільської місцевості проти 59% міського. Розрив між учнівством великих міст і сільської місцевості сягає близько трьох років умовного навчання.

Які результати з природничих наук

Українські 15-річні підлітки отримали в середньому 448 балів із природничо-наукових дисциплін у PISA 2025. Це найвищий результат України серед трьох основних галузей дослідження.

У 2022 році показник становив 449 балів, тож різниця лише в 1 бал не є статистично значущою. Якщо порівняти з 2018 роком, результат України знизився на 21 бал.

Базового рівня природничо-наукової грамотності — рівня 2 або вище — досягають 65% українських учнів. Водночас 35% залишаються нижче базового рівня.

Найвищих рівнів 5–6 досягають лише 2% українських підлітків.

Рівня 2 або вище досягають 68% учнівства за підшкалою наукового пояснення явищ і 62% — за підшкалою оцінювання дизайну наукового дослідження. Відносно сильнішою стороною українських підлітків є здатність науково пояснювати явища.

Базового рівня досягають 53% учнівства із сільської місцевості проти 69% міського. Різниця між учнівством великих міст і сільської місцевості становить близько 65 балів — приблизно три роки умовного навчання.

Загалом результати PISA-2025 свідчать радше про стабілізацію після різкого падіння у 2018–2022 роках, але ще не про відновлення. У жодній із трьох основних галузей статистично значущого погіршення між 2022 і 2025 роками не зафіксували.

Що відомо про дослідження

Національний звіт містить результати оцінювання 15-річного учнівства України з математичної, читацької та природничо-наукової грамотності, а також результати в інноваційній галузі PISA-2025 — "Навчання в цифровому світі".

У дослідженні взяли участь майже 9 тисяч 15-річних учнів і студентів із 297 закладів освіти 17 регіонів України.

Важливо враховувати, що ці підлітки розпочали навчання в початковій школі ще до запровадження реформи "Нова українська школа".

Нині PISA є наймасштабнішим дослідженням у галузі освіти, результати якого слугують важливим інструментом для оцінювання та вдосконалення освітніх політик і систем у багатьох країнах світу.