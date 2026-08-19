Новый учебный год будет другим: какие изменения ждут детей с 1 сентября

2026/2027 учебный год принесет несколько заметных изменений, однако они будут по-разному сказываться на разных детях. Часть старшеклассников первыми опробует новую модель профильного обучения, в средней школе продолжат тестировать обновленные программы, а нововведения коснутся даже дошкольников.

В то же время правила организации учебного года и в дальнейшем будут зависеть от ситуации с безопасностью, а школы будут иметь определенную свободу в определении своего календаря. Что именно изменится с 1 сентября и кому стоит готовиться к новым правилам – рассказываем на основе официальных материалов Министерства образования и науки Украины.

Старшая школа переходит к новому этапу реформы

С 1 сентября 2026 года 150 лицеев из разных регионов Украины присоединятся ко второму этапу пилотного внедрения реформы старшей профильной школы. Именно их ученики одними из первых опробуют модель, по которой можно будет выбирать направление обучения, а также отдельные предметы и курсы в соответствии со своими интересами и будущими планами.

Старшая профильная школа будет охватывать 10–12 классы, а десятый станет адаптационным годом, в течение которого ученик сможет изменить выбранный профиль. Помимо предметов своего направления, старшеклассники смогут выбирать и курсы за его пределами, поэтому учебный план станет более гибким, чем в привычной модели старшей школы.

Второй этап пилотного проекта значительно масштабнее первого, который стартовал в сентябре 2025 года и охватил 30 лицеев в 19 областях. Опыт пилотных учебных заведений будет использован перед общенациональным внедрением профильного среднего образования, запланированным на 2027 год.

Новые программы в школах и английский для дошкольников

Изменения будут происходить не только в старших классах. В 2026/2027 учебном году ученики, которые в пятом классе начали учиться по новым модельным программам в рамках политики "Образование для жизни", продолжат обучение по ним в шестом, а само пилотирование распространится на новые образовательные области.

В их число войдут математическая, гражданская и историческая, социальная и оздоровительная, языково-литературная области, а также физическая культура. В то же время это пока не означает одновременного изменения программ для всех школьников Украины – новые материалы и подходы продолжают тестироваться перед более широким внедрением.

Отдельное изменение с 1 сентября касается дошкольного образования: английский язык станет обязательной частью программы для детей старшего дошкольного возраста, то есть 5–6 лет. В МОН подчеркивают, что знакомство с языком должно соответствовать возрасту детей, поэтому педагогам предлагают использовать игры, движение, песни и другие форматы, а не переносить в детский сад привычную школьную модель урока.

Учебный год продлится до конца июня, но есть нюанс

Официально 2026/2027 учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года, однако это не означает, что обычные уроки во всех школах обязательно будут проводиться до последнего дня июня. Фактическую дату завершения занятий, последнего звонка и продолжительность летних каникул будет определять педагогическая Рада каждого учебного заведения с учетом потребностей учащихся и ситуации с безопасностью.

В июне школа при необходимости может проводить не только уроки, но и консультации или занятия для преодоления образовательных пробелов, однако МОН подчеркивает, что это право учебного заведения, а не обязательное требование. Поэтому фактический календарь завершения обучения может отличаться даже в разных школах.

Безопасность и в дальнейшем останется одним из главных факторов при организации обучения. Как именно начнется учебный год в конкретной общине, будут определять областные и Киевская городская военные администрации совместно с учредителями учебных заведений, ориентируясь на ситуацию в регионе.