Английский станет обязательным предметом в детских садах: в МОН рассказали, готовы ли учреждения к изменениям

С сентября 2026 года английский язык станет обязательным для детей в возрасте 5 – 6 лет в детских садах. Более 75 % учреждений уже готовы к нововведению, хотя в некоторых общинах не хватает специалистов.

О подготовке детских садов рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова во время брифинга на конференции "Августовская-2026". Она пояснила, кто сможет проводить занятия и как будет организована работа там, где нет преподавателя английского языка.

Более 75% детских садов уже готовы преподавать английский

По словам Коноваловой, чуть более 75% дошкольных учреждений уже могут организовать занятия по английскому языку для детей 5–6 лет. В некоторых детских садах занятия будут проводить воспитатели, имеющие соответствующее образование. Там, где такого специалиста нет, к работе можно привлекать учителей английского из школ, частных школ или ФЛП.

Если нужного педагога нет во всей общине, занятия разрешено проводить дистанционно: преподаватель будет подключаться онлайн, а воспитатель в это время будет находиться вместе с детьми в группе.

Задача дошкольного образования заключается не в том, чтобы ребенок свободно владел английским. Первоочередная цель – заинтересовать его языком, объяснить, почему он нужен, и дать базовые знания, на которые ребенок сможет опираться в школе,

– отметила Коновалова.

По ее словам, отсутствие собственного преподавателя не должно лишать детский сад возможности организовать занятия по английскому, ведь для этого предусмотрено несколько форматов.

Чего ожидают от английского языка в детском саду?

Обязательным английский станет именно для детей в возрасте от пяти до шести лет. При этом от них не будут требовать свободно говорить на этом языке или овладевать им на уровне школьников. В МОН делают акцент на первом знакомстве ребенка с английским.

Занятия должны заинтересовать ребенка языком, помочь понять, зачем он нужен, и дать начальные знания, к которым ребенок сможет вернуться уже во время обучения в школе.