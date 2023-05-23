"Никаких Бєлґородов, Таґанроґов": как на украинском правильно называть пограничные города России
Легион "Свобода России" и бойцы РДК 22 мая начали освобождение территорий России, в частности, Белгородской области. Они хотят создать там демилитаризованную зону.
Так, российские добровольцы "демилитаризовали" населенные пункты на Белгородщине. И пообещали, что "Россия скоро будет свободна" от кремлевского режима.
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Как правильно называть пограничные города России
Пока украинцы с интересом, а россияне со страхом или в панике наблюдают за событиями на западе России, расскажем вам, как правильно называть пограничные" города России.
Редактор Ольга Васильева объясняет : украинский язык развил новое "І" из старого "ѣ" (ять):
- староукраїнське Бѣлгородъ – Білгород, Воронѣжъ – Вороніж (укр.).
А другое новое "і" развилось в закрытом слоге:
- Таганрогъ – Таганріг (укр.).
Редактор уточняет: Воронеж и Белгород – украинский этнокультурный край Восточной Слобожанщины (Подонья). Таганрог – украинский этнокультурный край Донщины.
Поэтому никаких Бєлґородов (Блэтгородов) і Таґанроґов! Хотя бы из уважения к своим этническим землям не калечьте названий российской транскрипцией,
– подчеркивает Васильева.