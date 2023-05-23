"Жодних Бєлґородов і Таґанроґов": як українською правильно називати прикордонні міста Росії

Так, російські добровольці "демілітаризувати" населені пункти на Бєлгородщині. І пообіцяли, що "Росія скоро буде вільною" від кремлівського режиму.

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Як правильно називати прикордонні міста Росії

Поки українці з цікавістю, а росіяни з острахом чи у паніці спостерігають за подіями на заході Росії, розповімо вам, як правильно називати прикордонні міста Росії.

Редакторка Ольга Васильєва пояснює: українська мова розвинула нове "і" зі старого "ѣ" (ять):

староукраїнське Бѣлгородъ – Білгород, Воронѣжъ – Вороніж.

А інше нове "і" розвинулося в закритому складі:

Таганрогъ – Таганріг.

Редакторка уточнює: Вороніж і Білгород – український етнокультурний край Східної Слобожанщини (Подоння). Таганріг – український етнокультурний край Донщини.

Тому жодних Бєлґородов (Блэтгородов) і Таґанроґов! Хоча б із поваги до своїх етнічних земель не калічте назв російською транскрипцією,

– наголошує Васильєва.

До слова, детально про те, як триває "звільнення" міст Росії та все, що відбувається на Бєлгородщині, можна почитати за посиланням.