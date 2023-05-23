"Жодних Бєлґородов і Таґанроґов": як українською правильно називати прикордонні міста Росії
Легіон "Свобода Росії" та бійці РДК 22 травня розпочали звільнення територій Росії, зокрема Бєлгородської області. Вони хочуть створити там демілітаризовану зону.
Так, російські добровольці "демілітаризувати" населені пункти на Бєлгородщині. І пообіцяли, що "Росія скоро буде вільною" від кремлівського режиму.
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Як правильно називати прикордонні міста Росії
Поки українці з цікавістю, а росіяни з острахом чи у паніці спостерігають за подіями на заході Росії, розповімо вам, як правильно називати прикордонні міста Росії.
Редакторка Ольга Васильєва пояснює: українська мова розвинула нове "і" зі старого "ѣ" (ять):
- староукраїнське Бѣлгородъ – Білгород, Воронѣжъ – Вороніж.
А інше нове "і" розвинулося в закритому складі:
- Таганрогъ – Таганріг.
Редакторка уточнює: Вороніж і Білгород – український етнокультурний край Східної Слобожанщини (Подоння). Таганріг – український етнокультурний край Донщини.
Тому жодних Бєлґородов (Блэтгородов) і Таґанроґов! Хоча б із поваги до своїх етнічних земель не калічте назв російською транскрипцією,
– наголошує Васильєва.