Так, російські добровольці "демілітаризувати" населені пункти на Бєлгородщині. І пообіцяли, що "Росія скоро буде вільною" від кремлівського режиму.
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Як правильно називати прикордонні міста Росії
Поки українці з цікавістю, а росіяни з острахом чи у паніці спостерігають за подіями на заході Росії, розповімо вам, як правильно називати прикордонні міста Росії.
Редакторка Ольга Васильєва пояснює: українська мова розвинула нове "і" зі старого "ѣ" (ять):
- староукраїнське Бѣлгородъ – Білгород, Воронѣжъ – Вороніж.
А інше нове "і" розвинулося в закритому складі:
- Таганрогъ – Таганріг.
Редакторка уточнює: Вороніж і Білгород – український етнокультурний край Східної Слобожанщини (Подоння). Таганріг – український етнокультурний край Донщини.
Тому жодних Бєлґородов (Блэтгородов) і Таґанроґов! Хоча б із поваги до своїх етнічних земель не калічте назв російською транскрипцією,
– наголошує Васильєва.