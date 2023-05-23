Так, российские добровольцы "демилитаризовали" населенные пункты на Белгородщине. И пообещали, что "Россия скоро будет свободна" от кремлевского режима.

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Как правильно называть пограничные города России

Пока украинцы с интересом, а россияне со страхом или в панике наблюдают за событиями на западе России, расскажем вам, как правильно называть пограничные" города России.

Редактор Ольга Васильева объясняет : украинский язык развил новое "І" из старого "ѣ" (ять):

староукраїнське Бѣлгородъ – Білгород, Воронѣжъ – Вороніж (укр.).

А другое новое "і" развилось в закрытом слоге:

Таганрогъ – Таганріг (укр.).

Редактор уточняет: Воронеж и Белгород – украинский этнокультурный край Восточной Слобожанщины (Подонья). Таганрог – украинский этнокультурный край Донщины.

Поэтому никаких Бєлґородов (Блэтгородов) і Таґанроґов! Хотя бы из уважения к своим этническим землям не калечьте названий российской транскрипцией,

– подчеркивает Васильева.

К слову, подробно о том, как идет "освобождение" городов России и все, что происходит на Белгородщине, можно почитать по ссылке.