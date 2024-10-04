"Будь здоров" – русизм или украинское выражение: давайте выясним

Фразеологизм "будь здоров"– это русизм или постоянная конструкция и для украинского языка? Знали ли вы, что его можно употреблять в нескольких значениях?

Сегодня в рубрике "Говорим на украинском" рассмотрим выражение "будь здоров", имеет ли оно перевод и как им пользоваться в своей речи, давайте выясним вместе с Освіта 24.

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Что такое то "будь здоров"

О том имеет ли выражение перевод на украинский язык можно спорить. Языковеды утверждают, что выражение "будь здоров" имеет прямое и переносное значение, употребляется в нескольких ситуациях и именно от них зависит имеет ли украинский перевод. Давайте выяснять!

Если рассматривать дословный перевод, то "будь здоров" на украинский будет звучать как "будь здоров". Но эту конструкцию мы употребляем, когда желаем кому-то здоровья .

Так, у нас бытует традиция пользоваться этим выражением, когда кто-то чихнул (чихнул), как знак вежливости и пожелания быть здоровым. Здесь уже стоит учитывать обращение – будь или будьте, а также на окончание – здоров, здорова, здоровы.

Интересно! Дынное дерево и его лечебные свойства знали индейцы доколумбовой Америки и называли плоды "ванти - будь здоров".

Чихание и мировые традиции

Традиция реагировать на чихание у каждого народа своя: англичане говорят Bless You или God Bless You, немцы – выражают пожелание здоровья; итальянцы – счастья. На Ближнем и Среднем востоке традиционно кланяются в сторону человека, который чихнул и хлопают в ладоши.

А еще, в современном мире, в деловом этикете, эксперты советуют сделать вид, что вы не заметили этого, особенно, если это клиент, малознакомый или незнакомый человек.

В высших кругах общества такая реакция считается фамильярностью.

В крайнем случае можно предложить носовой платок или салфетку. Это будет допустимым и уместным проявлением уважения и внимания.

Народные обычаи и чихание. Бывает и такое

Среди народных обычаев бытует примета, что если чихнул человек, который о чем-то рассказывает – это означает, что он говорит правду.

А в некоторых регионах Украины есть обычай, если на Святой вечер чихнул ребенок, то хозяин дома (отец или дедушка) обещает выполнить его пожелание или мечту! Чихайте на здоровье!

Будь здоров и не чихай! / Иллюстративное фото

А как еще используется "будь здоров"

Фразеологизм "будь здоров" Словарь украинского языка (далее – СУМ) советует рассматривать как вежливое пожелание при прощании – "будь здоров" или "будьте здоровы". Но слово "будь" рассматриваем как бывай, бывайте, будьте, оставайтесь – устоявшаяся форма прощания.

Будь здоров, Николай! – кричал Боженко из вагона. – Будь здоров, старина. Береги ребят! – крикнул Щорс (Александр Довженко);

Мотря взяла гребень, поцеловалась с кумой и подалась к двери. – Будьте здоровы! – Идите здоровы! (Леся Украинка).

Иногда, "будь здоров" можно услышать и как приветствие, но в несколько измененной форме – "будь здоров" или "здоров будь" .

– Степан? Ты? Здоров был! – услышал он голос Недайводы (Олесь Досвитний);

– Здорова будь, моя Марийка. Я не писал тебе давно (Владимир Сосюра);

– Добрый вечер вам! С понедельником будьте здоровы! – сказали бурлаки к хозяину (Иван Нечуй-Левицкий).

Переносное значение выражения "будь здоров"

Существует еще одно значение и способ употребления этого выражения. Его переносное значение имеет, скорее, восклицательную форму и означает восхищение качествами – "будь здоров! (какой)" – "ого-го! (какой)" – сильный, высокий, красивый, умелый, ловкий и так далее.

К примеру: "Да и сам футболист при случае не прочь проверить надежность вратаря соперника, а экзаменатор с Пономаренко будь здоров!" (Александр Двойнисюк).

Пользуйтесь, обогащайте язык и "будьте здоровы"!