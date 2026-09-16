"Чемодан": откуда появилось это слово и почему оно считается ошибкой в украинском языке

Иногда та или иная языковая норма становится понятнее, если знать историю слова. Именно такая ситуация сложилась со словами "чемодан" и "вализа".

О происхождении слов и их первоначальном значении рассказываем со ссылкой на "Горох"

"Чемодан" или "вализа" – какое слово правильное?

Собираемся в путешествие, складываем вещи, проверяем документы – и тут вспоминаем о важной вещи для поездки: чемодане или все-таки вализе. Куда мы упаковываем вещи?

"Чемодан" часто называют русицизмом и советуют заменять его словом "вализа". Но так ли все просто? Оказывается, у слова "чемодан" долгая история, а его происхождение вовсе не так очевидно, как может показаться.

По данным этимологического словаря, слово пришло через тюркские языки из персидского. Персидское ǰāmädān означало "место для хранения одежды" и состояло из слов ǰāmä – "одежда" и dân – "хранилище". Через турецкое camadan слово распространилось в других языках.

В украинском языке немало тюркизмов, но именно этот не "прижился", а слово закрепилось уже под влиянием русской языковой традиции, в том числе в словарях и литературе. "Чемодан" зафиксирован в академическом "Словаре украинского языка" со значением "переносной ящик для дорожных вещей".

Позад возів на підтоках одв'язували мішки з оброком для коней та усякі чемодани, поприкручувані налигачами та ременяками з сириці. (Иван Нечуй-Левицкий).

Интересно, что даже такое слово украинцы пытались адаптировать под свое произношение и смягчить его с помощью буквы "й". Поэтому в качестве кальки можно услышать – чумайдан или чемойдан.

Однако языковеды советуют употреблять другое слово – "вализа", именно оно является нормативным украинским эквивалентом.

И это слово тоже заимствовано. "Вализа" пришла в украинский язык через польское – waliza. Далее его связывают со среднелатинским valīsia, valesia – "узелок всадника", или с французским valise – "чемодан, сумка". А в арабском языке waliḥa – "мешок для зерна". Оно укоренилось в украинском языке еще в XIX веке, и сегодня это литературная норма.

Кстати, от слова "вализа" произошло и чисто украинское "вализка", а во фразеологизме мы говорим "сидіти на вализах" – то есть быть готовым к отъезду.

Таким образом, оба слова имеют интересную историю путешествий – почти такую же, как и сам предмет, который они обозначают.

Итак, когда мы говорим "вализа", мы не просто называем предмет – мы поддерживаем украинскую языковую идентичность. Поэтому в путешествие стоит брать не "чемодан", а вализу – да и звучит это слово гораздо красивее.

Сентябрь – прекрасное время для путешествий, что еще продолжается "бархатный сезон" и еще можно хорошо отдохнуть, в частности на море. Так пусть в путешествии будет легкая вализа, удобная дорога и ни капли лишнего языкового багажа.