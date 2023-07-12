Знания и опыт: чему учат на военных кафедрах в университетах

Во многих университетах есть возможность обучаться на военных кафедрах. Во время войны такие знания не только актуальны, но и просто необходимы.

В национальном университете Черниговская политехника создала военное учебное подразделение. Военные рассказали, какие знания и навыки будущие младшие лейтенанты смогут получить на военных кафедрах и чем обучение здесь отличается от военного образования.

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Какие знания можно получить на военной кафедре

Военная кафедра готовит младших лейтенантов запаса. Вступить сюда могут студенты и граждане, имеющие диплом уровня бакалавр.

Учеба на военной кафедре длится два года. Также следует понимать, что обучение на военной кафедре не делает человека военным, как это происходит со специализированными вузами.

На военной кафедре человек остается гражданским, он просто проходит определенные этапы просто в сокращенном виде по изучению того направления, на котором он учится,

– отметили военные.

Если обучение проходит за счет государства, то человек после военной кафедры должен год прослужить в рядах ВСУ. Также следует учесть, что мобилизация продолжается, и учащийся на военной кафедре под нее подпадает.

Понятно, что у обучающихся нет никакого боевого опыта, поэтому командиры и собратья будут помогать с адаптацией.