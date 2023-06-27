Символ Украины и оберег государственности: как правильно говорить по-украински о Конституции

28 июня в Украине отмечают День Конституции. Основной закон нашего государства был принят в этот день в 1996 году.

День Конституции, к слову, – государственный праздник, закрепленный в самом Законе. А как правильно говорить по-украински об одном из символов Украины и оберег нашей государственности, подскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно".

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Что известно об Основном законе государства

Основной закон нашего государства – Конституция – определяет государственное устройство, порядок и принципы функционирования представительных, исполнительных и судебных органов власти, избирательную систему, права и обязанности государства, общества и граждан.

Верховная Рада Украины согласовала Конституцию 28 июня 1996 в 9 часов 18 минут после почти суток непрерывной работы. Однако принятию документа предшествовали несколько лет консультаций, споров и договоренностей. Со дня согласования Основной закон Украины меняли еще несколько раз.

Как правильно говорить по-украински о Дне Конституции Так что в тридцать четвертой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова не стоит употреблять, когда рассказываете о Дне Конституции и Основном законе нашего государства. А также о том, чем заменить неправильные слова.

приймати – ухвалювати;

государствений празнік – державне свято;

слово " конституція " (укр.) имеет два значения. Первое – "Основной закон Украины". Второе – "строение организма, обусловленное определенным соотношением в развитии органов и тканей". При этом заметим: употребляя это слово в значении закона, пишем его с прописной буквы; в значении строения организма – с малой.

Прежде всего, помните: Конституцию Украины "ухвалили, а не прийняли" (укр.) в 1996 году. Так что 28 июня – "державне свято, а не государствений празнік" (укр.).

бумага – папір;

Сама Конституция – не "папір" (укр.) и тем более – не бумага. А закон, который нужно соблюдать.

статья – стаття;

граджани – громадяни;

страна – країна;

язик – мова;

Документ определяет права и обязанности "громадян – а не граждан" (укр.) – Украины. А отдельные его "статті – а не статьї" (укр.) – содержат информацию о функционировании органов власти "країни – а не страни" (укр.) – и государственного языка: укр. "мови – а не язика".

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на протязі – протягом, упродовж;

Если вы вспоминаете тот интересный факт, что Конституцию нардепы принимать в течение (укр. протягом) ночи, то не говорите, что они делали это в течение (на протязі) ночи. И помните: если долго сидеть (укр.) "на протязі" – можно простудиться.

вступила в силу – набула чинності;

Также не говорите, что документ в 1996 году вступил в силу – потому что он укр. "набув чинності".

виключення – виняток;

При этом все без "винятку – а не без виключення" (укр.) – граждане Украины должны соблюдать нормы Конституции.