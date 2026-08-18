В детских садах меняются правила: что теперь нужно знать родителям

Детские сады в Украине уже работают в соответствии с новым Законом "О дошкольном образовании", который вступил в силу 1 января 2025 года и изменил подходы к организации дошкольного образования. Он предусматривает больше вариантов получения дошкольного образования, расширяет возможности учреждений и общин и усиливает роль родителей.

Чтобы новые правила было проще применять на практике, Министерство образования и науки совместно с ЮНИСЕФ запустило серию разъяснительных видео "ПРОдошкольное образование". В них рассказывается, в каких форматах теперь могут работать детские сады, как изменились правила зачисления и какие возможности получают семьи.

Детский сад теперь может работать в различных форматах

Новый закон позволяет общинам более гибко организовывать дошкольное образование в зависимости от количества детей, местной инфраструктуры, ситуации с безопасностью и потребностей семей. Наряду с привычными яслями, детскими садами, специальными садами и центрами развития ребенка могут работать мини-сады, мобильные и семейные сады, а также центры педагогического партнерства.

В МОН отмечают, что новые форматы особенно важны для небольших, отдаленных или пострадавших от войны общин, где обычный большой детский сад не всегда может обеспечить потребности всех семей. Так община получает больше возможностей организовать дошкольное образование даже там, где традиционная модель не работает.

Различными могут быть и формы получения дошкольного образования: кроме очной, закон предусматривает дистанционную, сетевую и семейную формы, а также педагогический патронаж. Образовательные услуги для дошкольников также можно организовывать по месту работы родителей, в частности на предприятиях или в учреждениях.

Родители получают больше возможностей

Закон закрепляет педагогическое партнерство семьи и детского сада и дает родителям больше возможностей влиять на образовательный путь ребенка. В частности, они имеют право участвовать в формировании индивидуальной образовательной траектории ребенка, получать педагогическую поддержку в вопросах развития и воспитания ребенка, а также присоединяться к работе коллегиальных органов учреждения с правом совещательного голоса.

Более четкими стали и правила зачисления в муниципальные детские сады, ведь закон определяет очередность, в которой предоставляются места. Среди тех, кто имеет преимущество, – дети, проживающие на территории обслуживания учреждения, дети военнослужащих и внутренне перемещенных лиц, а также некоторые другие определенные законом категории.

Отдельное право на первоочередное зачисление предусмотрено для детей старшего дошкольного возраста, чтобы они могли получить обязательное дошкольное образование перед поступлением в школу. Для детей с особыми образовательными потребностями закон также предусматривает возможность обучения в инклюзивных или специальных группах с необходимой поддержкой.

Детские сады получат больше самостоятельности

Новый закон закрепляет академическую, кадровую, организационную и финансовую автономию учреждений дошкольного образования. В то же время эта самостоятельность сочетается с ответственностью за качество работы и прозрачность, а информация, требуемая законодательством, должна быть открыта на сайте учреждения или его учредителя.

Часть работ детский сад может не выполнять собственными силами, а заказывать у других специалистов или компаний. Закон разрешает привлекать сторонних исполнителей к организации питания, охраны, хозяйственного обслуживания и других процессов, а бухгалтерские услуги также могут передаваться на аутсорсинг.

Больше обязанностей лежит и на учредителях муниципальных детских садов, которыми чаще всего являются местные Рады. Они должны заботиться о доступности дошкольного образования, содержании учреждений, необходимом оборудовании, безопасных условиях и средствах защиты, при этом не вмешиваясь в те решения, которые детский сад принимает в рамках своей автономии.

"еЯсли" уже работают, а "еСадик" только готовят

Отдельные изменения касаются финансовой поддержки семей с маленькими детьми. С 1 января 2026 года действует программа "єЯсла", по которой мать или другой законный представитель после выхода на работу может получать 8 тысяч гривен ежемесячно на уход за ребенком в возрасте от одного до трех лет, а для ребенка с инвалидностью выплата составляет 12 тысяч гривен.

Эти средства можно использовать на услуги по уходу за ребенком, в частности на няню или ясли, а также на развивающие и образовательные услуги. Помощь выплачивается до месяца, в котором ребенку исполняется три года, если семья соответствует установленным условиям.

Еще одну программу – "еСадок" – планируют запустить в 2028 году для семей с детьми дошкольного возраста. Она должна предусматривать ежемесячную поддержку, если община не смогла обеспечить ребенку место в детском саду или необходимый объем услуг по уходу; заявленный размер выплаты составляет 8 тысяч гривен, а для детей с инвалидностью – 12 тысяч гривен.