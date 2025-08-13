Сколько детсадов закрыли в Украине во время войны
- В Украине количество детсадов уменьшилось с 15 тысяч до около 12 тысяч во время полномасштабной войны.
- Основные причины закрытия детсадов: отсутствие детей, невозможность построения укрытий.
Сейчас в нашем государстве работает около 12 тысяч детсадов. До полномасштабной войны их было около 15 тысяч.
Так, не все детсады продолжают работать дистанционно, а где-то просто нет детей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой РБК-Украина.
Сколько детсадов закрыли в Украине за время войны?
Чиновница говорит: государство будет делать все, чтобы садики не закрывались.
Но что, когда вообще нет детей? Нам недавно писали из общины в Закарпатье, где 4 ребенка на весь детсад, а финансировать коммунальный сад можно, когда детей есть от 5,
– рассказала заместитель министра.
И добавила, что сейчас детсады, к сожалению, закрывают там, где нет детей.
Где-то сады закрываются, потому что нет возможности построить укрытие. Садик работает, например, дистанционно. Помещение могут или консервировать, или использовать для других образовательных услуг,
– уточнила она.
Также сообщила, что сейчас критическая потребность в строительстве укрытий – в прифронтовых общинах: надо 48 укрытий. В целом по Украине нужно еще более 500 укрытий для детсадов.
Мы также рассказывали, что МОН опубликовало проект нового госстандарта дошкольного образования.