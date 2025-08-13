Сейчас в нашем государстве работает около 12 тысяч детсадов. До полномасштабной войны их было около 15 тысяч.

Так, не все детсады продолжают работать дистанционно, а где-то просто нет детей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Анастасии Коноваловой РБК-Украина.

Сколько детсадов закрыли в Украине за время войны?

Чиновница говорит: государство будет делать все, чтобы садики не закрывались.

Но что, когда вообще нет детей? Нам недавно писали из общины в Закарпатье, где 4 ребенка на весь детсад, а финансировать коммунальный сад можно, когда детей есть от 5,

– рассказала заместитель министра.

И добавила, что сейчас детсады, к сожалению, закрывают там, где нет детей.

Где-то сады закрываются, потому что нет возможности построить укрытие. Садик работает, например, дистанционно. Помещение могут или консервировать, или использовать для других образовательных услуг,

– уточнила она.

Также сообщила, что сейчас критическая потребность в строительстве укрытий – в прифронтовых общинах: надо 48 укрытий. В целом по Украине нужно еще более 500 укрытий для детсадов.