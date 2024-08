В ожидании осени: 5 лучших фильмов, которые телепортируют в школьные времена

Хотя в календаре – еще лето, осенняя атмосфера чувствуется все сильнее. Самое время пригласить друзей, приготовить кофе или какао на всех и устроить киномарафон фильмов о школе.

Кто бы что ни говорил, а фильмы о школе имеют особую магию. Они буквально телепортируют в те беззаботные времена, когда на школьных вечеринках осуществляются первые романтические мечты, а самая большая проблема – горы домашки и контрольная в пятницу.

К счастью, режиссеры тоже любят школьные истории. Поэтому мы имеем так много фильмов, которые позволяют хотя бы на два часа вернуться в прошлое. Потому что, в конце концов, каждый взрослый – это просто подросток, который немного повзрослел.

Чтобы августовские вечера были еще уютнее и теплее, Освіта 24 подготовила подборку лучших историй о школе. Спойлер – от некоторых историй в гости может напроситься ностальгия.

Какие 5 историй о школе стоит пересмотреть уже сейчас

"Домашняя работа" (The Art of Getting By)

Джордж имеет все шансы стать классным художником. Бэнкси или Уорхолом своего времени. При единственном условии – если наконец перестанет тратить этот талант и возьмется за работу. Потому что пока Джордж – такой себе бунтовщик: он изображает из себя философа, грубит родителям и припципово не выполняет домашних заданий. А все почему? Потому что это, в воображении Джорджа, не имеет никакого смысла.



В конце концов, наш мятежник оказывается на испытательном сроке. В это время жизнь подбрасывает ему сюрприз: знакомство с очаровательной Салли. Теперь двух подростков ждет самый важный в их жизни урок.

The Art of Getting By – идеальный вариант фильма на вечер: смотрите видео

"Преимущества скромников" (The Perks of Being a Wallflower)

Некоторые люди появляются в жизни, чтобы мы наконец поняли: как это, жить по-настоящему.



Чарли – умный, креативный, всегда знает правильный ответ на вопросы учителей и имеет все шансы на крузетезное будущее. Если бы не одно "но": патологическая застенчивость. Она совершенно не позволяет Чарли заявить о себе миру.



Все меняют сводные брат и сестра – Патрик и Сэм. Они врываются в жизнь Чарли ураганом красок, эмоций и чувств. Новые друзья помогают самому застенчивому парню в мире наконец сделать шаг навстречу собственной жизни. Приключения начинаются.

The Perks of Being a Wallflower может изменить жизнь: смотрите видео

"Дневники принцессы" (The Princess Diaries)

Тот самый уютный фильм из детства, в который хочется завернуться, как в любимый осенний свитер. Мия Термополис – обычная американская школьница. Она живет свою подростковую жизнь и даже не представляет, что уже вскоре судьба и бабушка (больше – бабушка) представляет ей целую страну: маленькое и фантастически красивое королевство Дженовию.



Теперь, кроме своих классических школьных-подростковых проблем, Мии придется еще и учиться быть принцессой. Мечта или кошмар? Тем более, что Мия – по уши влюблена в главного красавчика школы. Но, возможно, жизнь готовит для нее кого-то особенного?

The Princess Diaries посвящается всем девушкам, которые в школе мечтали стать принцессами: смотрите видео

"Всем парням, которых я любила раньше" To All the Boys I've Loved Before

Сладкая, как любимое печенье, история о школьнице Ларе Жан-Кови, которая однажды решает написать письма всем парням, которых она когда-то любила. Настоящая катастрофа наступает тогда, когда адресаты вдруг начинают получать романтические послания. И, чтобы понимали весь масштаб катастрофы: один из них встречается с сестрой Лары.



Казалось бы, большого взрыва уже не избежать. Однако неожиданно Лару в беде спасает ее одноклассник Питер. Теперь вместе им придется выпутаться из магии писем.

To All the Boys I've Loved Before – замечательный школьный ромком на вечер: смотрите видео

"Макстон Холл" (Maxton Hall – Die Welt zwischen uns)

8 серий, но история – очень школьно-атмосферная.

Школьница Руби Белл максимально сосредоточена на главной цели: поступить в Оксфордский университет. Однако один случайно подсмотренный секрет может разрушить все. Теперь Руби – враг Джеймса Бофорта – наследника модной империи и "золотого мальчика" из своего класса.



В конце концов, история выходит за пределы школьной вражды. А история Руби и Джейсма получает все шансы быть также и о любви.

"Макстон Холл" – идеальная школьная история на осень: смотрите видео

Желаем хорошего просмотра!