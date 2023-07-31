Какими благозвучными украинскими фразами заменить русскую "пустит пыль в глаза"
В украинском языке есть немало красивых фраз. Поэтому не стоит употреблять "заученные" в свое время русские изречения.
Лучше поискать в родном языке благозвучные аналоги изречениям из языка оккупанта. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одну из таких фраз.
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Какими украинскими фразами заменить русскую "пустит пыль в глаза"
Так, Авраменко ответил на вопрос о том, какой украинский соответствующий российский фразеологизм "пустит пыль в глаза". Но прежде всего объяснил его значение.
"Пускать пыль в глаза" – означает действия или слова человека, который через обман заставляет думать о себе лучше. Но ведь этот человек такой не является. Итак, вводит кого-то в заблуждение,
– акцентировал языковед.
И подчеркнул: в украинском языке есть такие благозвучные соответствия этой русской фразы:
- напускати туману;
- замилювати очі (укр.).
Какими украинскими фразами заменить русскую "пустит пыль в глаза" / видео скриншот
При этом Авраменко посоветовал: лучше "не напускати туману, не замилювати очі людям" (укр.), потому что рано или поздно маска будет сорвана, карты раскрыто или выведено такое лицо на чистую воду.
И подчеркнул: учим язык, который передали нам наши предки.