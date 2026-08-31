Когда в 2026/2027 учебном году будут каникулы в школах

Завтра начинается новый учебный год в школах Украины. В его рамках предусмотрен и отдых от учебы для школьников.

Структура нового учебного года 2026–2027 уже определена. НУШ сообщает, когда у школьников будут каникулы.

Когда будут каникулы в школах Украины

Первый семестр начнется 1 сентября 2026 года. Он продлится до 23 декабря. После зимних каникул обучение возобновится 11 января, а второй семестр завершится 28 мая 2027 года. Именно в этот день прозвучит последний звонок.

В июне ученики еще будут иметь возможность посещать компенсационные занятия и консультации, участвовать в проектной деятельности, учебных экскурсиях и кружках.

Ориентировочный график каникул в 2026/2027 учебном году в школах следующий:

осенние: 26 октября – 1 ноября 2026 года;

зимние: 24 декабря 2026 года – 10 января 2027 года;

дополнительные для первоклассников: 15 – 21 февраля 2027 года;

весенние: 22 – 28 марта 2027 года.

Отметим, что учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Однако дата окончания учебных занятий, проведения праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.

По информации МОН, сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Когда будут каникулы в школах Киева?

Первый семестр в школах Киева рекомендуется провести с 1 сентября по 23 декабря 2026 года, после чего начнутся зимние каникулы. Второй семестр должен начаться 11 января и продлиться до 28 мая 2027 года.

Осенние каникулы для учеников запланированы с 26 октября по 1 ноября, зимние – с 24 декабря по 10 января, а весенние – с 22 по 28 марта. Для первоклассников предусмотрены еще одни каникулы с 15 по 21 февраля.

Последний звонок в киевских школах рекомендуется провести 28 мая.