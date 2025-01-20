Не "Киргизия": как правильно на украинском языке назвать эту страну

Украинцы часто в ежедневной речи могут употреблять суржиковые слова. При этом "вкраплять" их, общаясь на разные темы.

Неправильные названия из уст земляков звучат и при упоминании о странах мира. Поэтому 24 Канал помогает искоренять суржиковые названия.

К теме Не "Армения": как правильно назвать эту страну на украинском языке

Как назвать "Киргизию" на украинском

Часто вы можете, в частности, услышать такое название страны как Киргизия. Но это суржиковое наименование.

Правильно эту страну в Центральной Азии надо называть "Киргизстан".

Интересные факты о Кыргызстане

Официальное название – Кыргызская Республика. Страна Граничит на севере с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, на юге – с Таджикистаном, на востоке – с Китаем. Столица и самый большой город – Бишкек.

Кыргызстан периодически попадал под иностранное господство и достиг суверенитета как национальное государство только после распада Советского Союза в 1991 году.

С момента обретения независимости Кыргызстан был официально унитарной парламентской республикой

Этнические киргизы составляют большинство в стране с 5,7 миллиона человек. Национальные меньшинства состоят из узбеков и русских. Государственный язык, киргизский, тесно связан с другими тюркскими языками, русский имеет официальный статус. Большинство населения (64 %) - мусульмане.

Обратите внимание! Ранее в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" мы рассказывали, как правильно называть страны мира на украинском. И как не называть их ни в коем случае. Об этом читайте в нашей подборке по ссылке.