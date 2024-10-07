Победительница Global Teacher Prize Ukraine 2024 рассказала, на какие образовательные идеи потратит миллион

На днях Украина узнала имя лауреата национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 года. Это учительница начальных классов из Ивано-Франковска Леся Павлюк, которая также победила в номинации "Выбор украинцев".

Она получила главный приз – 1 миллион гривен на образовательную мечту, но и путешествие на финал всемирной премии Global Teacher Prize. Какие образовательные мечты она будет воплощать в жизнь, рассказала "Освитории".

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На что потратит миллион лучшая учительница 2024 года Леся Павлюк

Педагог рассказала, что сейчас активно развивает вместе с подругами-учительницами образовательный проект "ЛИО". Он направлен на детей начальной школы. А учитывая большой спрос от переселенцев по изучению украинского языка, это прекрасная возможность реализовать такой запрос в "ЛИО".

Еще одна идея для проекта – по восполнению образовательных потерь. Ведь даже лично ко мне с таким запросом обращаются родители детей, которые учатся за рубежом и не успевают полноценно осваивать украинскую школьную программу, но хотят оставаться в школах Украины,

– говорит педагог.

Также она мечтает реализовать проект, связанный с обучением будущих учителей в педагогических вузах.

Хочу стать тем самым строителем моста между школьным образованием и высшей школой, и это стоит инвестирования средств премии. Сейчас этот процесс происходит без должной синергии со школами – студенты удалены от детей,

– говорит Павлюк.

Поэтому она стремится привлечь учителей к образовательному процессу в вузах и колледжах, а студентов призвать пробовать силы в лицеях и школах. И это все должно происходить в форме реализации совместных проектов. Она считает, что детям это будет интересно, а студенты получат большую мотивацию работать в школах.