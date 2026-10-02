В Украине выбирают знаковую книгу эпохи независимости: как принять участие
В нашей стране выбирают знаковую украинскую книгу. В приложении Дия уже началось голосование.
Выбирать можно из 15 книг, вышедших в свет в 2022–2026 годах годах. Об этом сообщают в Дии.
Какие книги попали в список
В Дии отметили, что за последние годы украинские книги стали нашей опорой и оружием против вражеской пропаганды. Поэтому украинцы могут отдать свой голос за книгу, которая поразила их больше всего. Одно из изданий получит "Приз читательских симпатий".
Можно выбирать из следующих книг:
"Колония", Макс Кидрук;
"Танцы с костями", Андрей Семянков;
"За Перекопом есть земля. Крымский роман", Анастасия Левкова;
"Стихи из бойницы", Максим "Дали" Кривцов;
"Бунт против империи: украинские шестидесятники", Радомир Мокрик;
"Позывной для Иова. Хроники вторжения", Александр Михед;
"Мова-меч. Как говорила советская империя", Евгения Кузнецова;
"Человек на перекрестке. Размышления об экзистенциальном интеллекте", Игорь Козловский;
"Я преображаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи", Владимир Вакуленко;
"Свидетельства", Виктория Амелина;
"Как читать украинских классиков", Ростислав Семкив;
"Хемингуэй ничего не знает", Артур Дронь;
"Списки", Мирослав Лаюк;
"Игра в переодевания", Артем Чех;
"Летиция Курята и все ее вымышленные любовники, которым она солгала о своем отце", Вера Курико.
Опрос продлится до 6 октября, 12:00. О результатах можно будет узнать 22 октября.
Как проголосовать
Откройте приложение Дия. Перейдите в раздел "Услуги" – "Опрос". Выберите одного из 15 авторов и нажмите "Проголосовать".
Далее открывайте приложение Дия и голосуйте за любимую историю.