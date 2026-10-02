В Украине выбирают знаковую книгу эпохи независимости: как принять участие

В нашей стране выбирают знаковую украинскую книгу. В приложении Дия уже началось голосование.

Выбирать можно из 15 книг, вышедших в свет в 2022–2026 годах годах. Об этом сообщают в Дии.

Какие книги попали в список

В Дии отметили, что за последние годы украинские книги стали нашей опорой и оружием против вражеской пропаганды. Поэтому украинцы могут отдать свой голос за книгу, которая поразила их больше всего. Одно из изданий получит "Приз читательских симпатий".

Можно выбирать из следующих книг:

"Колония", Макс Кидрук;

"Танцы с костями", Андрей Семянков;

"За Перекопом есть земля. Крымский роман", Анастасия Левкова;

"Стихи из бойницы", Максим "Дали" Кривцов;

"Бунт против империи: украинские шестидесятники", Радомир Мокрик;

"Позывной для Иова. Хроники вторжения", Александр Михед;

"Мова-меч. Как говорила советская империя", Евгения Кузнецова;

"Человек на перекрестке. Размышления об экзистенциальном интеллекте", Игорь Козловский;

"Я преображаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи", Владимир Вакуленко;

"Свидетельства", Виктория Амелина;

"Как читать украинских классиков", Ростислав Семкив;

"Хемингуэй ничего не знает", Артур Дронь;

"Списки", Мирослав Лаюк;

"Игра в переодевания", Артем Чех;

"Летиция Курята и все ее вымышленные любовники, которым она солгала о своем отце", Вера Курико.

Опрос продлится до 6 октября, 12:00. О результатах можно будет узнать 22 октября.

Как проголосовать

Откройте приложение Дия. Перейдите в раздел "Услуги" – "Опрос". Выберите одного из 15 авторов и нажмите "Проголосовать".

Далее открывайте приложение Дия и голосуйте за любимую историю.