Борис Джонсон представил книгу: во Львове проходит 33-й Book Forum

Во Львове проходит 33-й Львовский международный BookForum. Посетить мероприятия фестиваля и приобрести интересные книги можно до 13 сентября включительно.

В рамках Львовского международного BookForum запланировано 125 мероприятий. Об этом сообщили организаторы.

Что известно о фестивале этого года

В частности, пройдут презентации книг, дискуссии, автограф-сессии, поэтические чтения, встречи с авторами и выставки.

В этом году программу BookForum разделили на восемь тематических кластеров:

"Фантастический разговор";

"Перевод как практика будущего";

"Новое измерение мира";

"Поэтический";

"Профессиональный";

"Исторический";

"Военная литература";

"Фотокниги".

Основная тема 33-го фестиваля – "Ответственность литературы".

В течение этих дней во Львове во Дворце искусств выступят 333 спикера, в том числе Шарлотта Хиггинс, Джулиан Барнс, Марси Шор, Карл Шлегель, Даниэль Кельман, Матиас Энар, Леа Ипи, Екатерина Калитко, Ярослав Грицак, Сергей Жадан, Владимир Ермоленко, Анна Грувер.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Интересно "Форум издателей" проводит BookForum – крупнейший литературный фестиваль Украины, который уже более 30 лет объединяет украинских и иностранных авторов, издателей, переводчиков, культурных менеджеров и читателей. Организация реализует культурные проекты, направленные на популяризацию чтения, развитие книжного рынка и международное культурное сотрудничество.

Какую книгу представил Борис Джонсон

11 сентября во Львовском дворце искусств экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил украинское издание своих мемуаров "Кайданов нет".

В книге автор через призму собственного политического и управленческого опыта рассказывает о событиях, определивших современную историю Великобритании. Также он вспоминает годы работы мэром Лондона, период на посту премьер-министра, Brexit, парламентские выборы 2019 года, пандемию COVID-19, а также сложные международные и внутриполитические переговоры.

Для украинского читателя издание имеет особое значение и в связи с украинско-британским контекстом. Борис Джонсон был одним из самых последовательных сторонников Украины среди британских политиков, в частности после начала полномасштабного вторжения России.

Украинское издание "Кайданов нет" содержит вступительное слово Валерия Залужного – посла Украины в Великобритании и бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.