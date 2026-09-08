Почти 40 тысяч участников НМТ-2026 не сдали экзамен по математике: в УЦОЯО назвали причины

Почти 40 тысяч участников национального мультитеста в этом году не смогли сдать математику. Это около 12 % от всех, кто сдавал тестирование.

Директор Украинского центра оценки качества образования назвала основные причины, почему эти выпускники не смогли набрать проходной балл по математике. Об этом сообщает РБК-Украина в Telegram.

Почему почти 40 тысяч участников НМТ не сдали математику

Вакуленко отметила, что минимальный балл по математике в этом году не набрали 39 888 участников. То есть почти 12% абитуриентов.

Директор УЦОЯО пояснила: проблема не только в сложности теста. У школьников есть серьезные пробелы еще по базовым темам, которые изучают в 5–6 классах. Речь идет прежде всего о дробях, процентах и обычных текстовых задачах.

Кроме того, по словам Вакуленко, чтобы решить математическую задачу, сначала нужно понять ее условие.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Сколько человек не сдали НМТ-2026