В Украине могут сократить количество медицинских вузов
Министерство здравоохранения Украины намерено сократить общее количество мест в медицинских вузах. При этом размер государственного заказа останется неизменным.
Об этом заявил LB.ua глава Минздрава Виктор Ляшко. Он также добавил, что в сентябре должна состояться встреча со всеми ректорами именно медицинских факультетов, на которой будет обсуждаться система образования в сфере здравоохранения на 2035–2040 годы.
Какие изменения планируются в медицинском образовании
Ляшко считает, что сейчас нужно учитывать потребности.
Возможно, пусть лучше станет меньше медицинских университетов, но в тех, что останутся, нужно увеличить количество государственного заказа, увеличить число преподавателей, чтобы давать качественное образование. И параллельно с этим тогда будут решать вопросы с медицинскими факультетами при классических университетах, которых также очень много,
– заявил он.
Еще весной глава Минздрава отмечал, что наличие больницы при университете и требование о 5 тысячах студентов все-таки станут обязательным условием для медицинского образования в Украине. По его словам, 5 тысяч студентов в одном вузе позволяют сохранить высшие учебные заведения и внедрять там новые технологии.
Ляшко также заявил, что университеты зачастую не заинтересованы в развитии и привлечении студентов, поэтому приходят в упадок.
В то же время в Украине лишь несколько медицинских университетов имеют более 5000 студентов: в Киеве, Львове, Виннице и Тернополе. В других профильных вузах обучается от 2500 до 4000 студентов.
Какие медицинские вузы лучшие в 2026 году
В Украине представили рейтинг лучших медицинских вузов нашей страны 2026 года. В него вошли десять высших учебных заведений.
Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого;
Национальный медицинский университет имени Богомольца;
Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;
Харьковский национальный медицинский университет;
Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова;
Днепровский государственный медицинский университет;
Буковинский государственный медицинский университет;
Полтавский государственный медицинский университет;
Ивано-Франковский национальный медицинский университет;
Запорожский государственный медико-фармацевтический университет.