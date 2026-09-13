В Украине могут сократить количество медицинских вузов

Министерство здравоохранения Украины намерено сократить общее количество мест в медицинских вузах. При этом размер государственного заказа останется неизменным.

Об этом заявил LB.ua глава Минздрава Виктор Ляшко. Он также добавил, что в сентябре должна состояться встреча со всеми ректорами именно медицинских факультетов, на которой будет обсуждаться система образования в сфере здравоохранения на 2035–2040 годы.

Какие изменения планируются в медицинском образовании

Ляшко считает, что сейчас нужно учитывать потребности.

Возможно, пусть лучше станет меньше медицинских университетов, но в тех, что останутся, нужно увеличить количество государственного заказа, увеличить число преподавателей, чтобы давать качественное образование. И параллельно с этим тогда будут решать вопросы с медицинскими факультетами при классических университетах, которых также очень много,

– заявил он.

Еще весной глава Минздрава отмечал, что наличие больницы при университете и требование о 5 тысячах студентов все-таки станут обязательным условием для медицинского образования в Украине. По его словам, 5 тысяч студентов в одном вузе позволяют сохранить высшие учебные заведения и внедрять там новые технологии.

Ляшко также заявил, что университеты зачастую не заинтересованы в развитии и привлечении студентов, поэтому приходят в упадок.

В то же время в Украине лишь несколько медицинских университетов имеют более 5000 студентов: в Киеве, Львове, Виннице и Тернополе. В других профильных вузах обучается от 2500 до 4000 студентов.

Какие медицинские вузы лучшие в 2026 году

В Украине представили рейтинг лучших медицинских вузов нашей страны 2026 года. В него вошли десять высших учебных заведений.