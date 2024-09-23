В Харькове стартовал учебный год в метросадике: с какими вызовами сталкиваются

С 22 сентября в Харькове начал работу метросадик. В новом учебном году его посещают 50 детей, которые разделены на три группы.

Каждая из групп подчинена отдельному детскому саду города. Об особенностях обучения журналистам "Гвара медиа" рассказала заведующая садика Оксана Петровна.

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Как происходит обучение в метросаду

Организация обучения построена таким образом, чтобы учесть возрастные особенности, образовательные потребности, психологический климат и безопасность.

Занятия проходят в две смены. Каждый урок длится 30 минут, затем – 15 минут перерыва. Занятия чередуются по разной познавательной направленности. Всего у детей предусмотрено три занятия.

Садик необходим детям для социализации и подготовки к школе. Занятия здесь комплексные: логико-математическое развитие сочетается с изучением окружающего мира, развитие речи с ознакомлением с социумом и отдельно занятия по художественно-продуктивной деятельности, – отметила заведующая.

По словам практического психолога метросадка Оксаны Каленик, сложным является адаптация ребенка, поскольку до посещения заведения дети все время находились с родителями.

На этапе адаптации мы обращаем очень большое внимание на игры для снятия напряжения, тактильные игры и другие. Были случаи в прошлом году, когда, например, ночью в городе были взрывы, дети утром приходили и делились своими переживаниями. В этот момент важно их выслушать. У некоторых детей папа находится в армии, они тоже об этом говорят, что переживают за него. Также общаемся и с родителями, отвечаем на их запросы и помогаем с адаптацией,

– уверяет госпожа Оксана.

Как проводят обучение в метросадике / Фото "Ґвара медиа"

На праздник открытия в метросадик своих детей привели десятки харьковчан. Журналисты имели возможность пообщаться с родителями. Мать двойняшек, Михаила и Саши, Елена Шевченко, рассказала, что считает место безопасным и хочет, чтобы ее сыновья социализировались и готовились к школе. Ребята же рассказали, что им нравятся занятия и игры в садике.

Мама почти школьницы, 5-летней Вероники, Екатерина Сивакова, говорит, что тоже очень рада обучению дочери в саду и возможности подготовиться к школе.

Это, пожалуй, одно из безопасных мест в Харькове, где можно спокойно оставить ребенка. Мы очень радовались, когда появилась возможность для дочери ходить в детсад. Надеемся попасть и в метрошколу. Дочь тревожно чувствует себя дома иногда – когда тревога или слышны взрывы, здесь она ничего из этого не слышит и может полноценно учиться,

– рассказывает женщина.

Вероника хочет учиться, и уже определилась с будущей профессией, – мечтает стать военной!

Бесспорно, одного такого заведения для Харькова недостаточно. Работа над созданием других безопасных образовательных пространств для украинских детей продолжается.