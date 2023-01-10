Могут загораться "национальные" дискуссии: как украинские дети учатся в школах Польши

В Польше из-за войны учится около 200 тысяч школьников из Украины. Эмигрантов в стране немного, поэтому дети сразу попадают в польскую среду.

Украинка Наталья Шаманова из-за войны с двумя детьми из-за войны оказалась в Польше. Она рассказала, как ее сын-первоклассник и дочь-четвертоклассница учатся очно в польской школе и параллельно – в украинском на семейной форме.

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Как учатся дети-беженцы в школах Польши

Система образования в Польше схожа с украинским. В стране есть немало адаптационных классов для украинцев, но не все их выбирают.

У иностранцев, которые учатся в польских классах, есть шесть часов дополнительных уроков польского языка. Через несколько месяцев они уже общаются на языке этой страны. Если несколько украинцев получают образование в одном классе, то польский язык изучают медленнее из-за своей маленькой группы.

Учебники и печатные тетради обеспечивает школа. Учеба стартует в 7.30. У детей есть 5 – 6 уроков и короткие перерывы по 5, 10, 20 минут.

В младшей школе отсутствует расписание уроков. Каждый день учащиеся старших классов имеют урок физкультуры. В школах работает психолог и логопед.

В первые месяцы обучения детям из Украины может обучение давать достаточно тяжело. Ведь польские учителя предъявляют ко всем одинаковые требования. Однако украинские дети могут в некоторых школах использовать онлайн-переводчик. К слову, их польские ровесники не имеют права пользоваться гаджетами на уроках.

Конфликтные моменты

В старшей школе польские и украинские ученики могут дискутировать по Волынской трагедии, операции "Висла" и других сложных моментов общей истории. Новость о падении ракет в Пшеводуве 22 ноября также нуждалась в обсуждении из-за шквала эмоций.

Что важно: атмосфера в классе зависит от того, умеет ли учитель объяснить важность взаимопонимания.

Родители со школой, кстати, общаются с помощью системы электронного журнала и личного кабинета. Система оценивания – по 6 – бальной шкале. Оценки – информация конфиденциальная.

Интеграция языка и литературы

Кроме того, что дети посещают польскую школу, они параллельно учатся еще в украинском из-за границы. А это довольно сложно, ведь список предметов и программы в Польше и Украине имеют много общего. При этом дети должны учить еще и украинский язык, литературу и историю Украины, чтобы сдавать экзамены в родной школе.

В Польше – один интегрированный курс польского языка. На нем дети изучают произведения польских и зарубежных писателей, выполняют письменные упражнения по грамматике, пишут эссе.

Однако украинка отмечает: связь с родной школой для украинских детей способ остаться украинцами.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: