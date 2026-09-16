Важно для страны: в Украине выбрали 12 вузов для создания кампусов совершенства

В Украине были выбраны вузы в рамках проекта CampeX ("Поддержка кампусов совершенства"). Таких вузов – 12.

Именно эти университеты, набравшие наибольшее количество баллов, переходят к следующему этапу – подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию и развитию кампусов совершенства. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Почему проект важен

Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко отметил, что сильный университет – это место, где есть сильные команды, где создают новые знания, технологии и решения для страны. На этом и строится CampeX.

Мы впервые проводим национальный отбор, чтобы сформировать сеть кампусов совершенства по направлениям, важным для развития Украины: беспилотные и космические технологии, биотехнологии, новые материалы, критическая инфраструктура и другие,

– отметил он.

И здесь, по его словам, важна именно сеть.

Это не 12 отдельных университетских проектов, а часть системного развития нашей науки и высшего образования. Конкурсный этап завершен, теперь вместе с отобранными университетами мы должны перейти к реализации – созданию современных пространств для обучения и исследований, привлечению сильных ученых, студентов и международных партнеров,

– рассказал чиновник.

Какие вузы выбрали для проекта

В перечень из 12 кампусов вошли:

Национальный университет "Киевский авиационный институт", "Кампус совершенства беспилотных и автономных технологий УАБ";

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, "MateriaFuturaCampus – Центр передового опыта в области передовых NanoSmartGreen материалов";

НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского", кампус совершенства "Инновационно-образовательный центр космических технологий";

Луцкий национальный технический университет, кампус совершенства Engineering Nexus в области разработки прикладных решений для критической инфраструктуры;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, кампус совершенства Karazin LifeTech CampeX в области передовых материалов и биотехнологий;

Национальный университет "Львовская политехника", кампус совершенства "Центр цифрового здоровья и акселерации инноваций" в области медицинских технологий;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, кампус совершенства AgroGreen-CampeX (AGROSENSE) в области интегрированных климатически ориентированных агросистем;

Сумский государственный университет, кампус совершенства "Центр биомедицинских исследований" в области биоматериалов, медицинской биотехнологии и трансляционных технологий для регенеративной медицины;

Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет", "Кампус совершенства прецизионной нейромедицины и качества жизни" в области неврологии и генетики;

Национальный технический университет "Днепровская политехника", кампус совершенства CampeX-CI Energy в области восстановления и устойчивости критической энергетической инфраструктуры;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, кампус совершенства Urban Ecotone в области природоориентированных решений, климатической регенерации и устойчивого развития урбанизированных экосистем;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, "Кампус экологической ревитализации и ресурсного менеджмента RE-VITA".

CampeX призван способствовать формированию сети флагманских университетских центров, которые будут объединять сильнейшие команды и потенциал в сфере высшего образования, науки и инноваций. Направления, в первую очередь важные для страны: передовые материалы, агротехнологии, беспилотные технологии, биотехнологии, критическая инфраструктура, зеленые технологии, климат и окружающая среда, космические и медицинские технологии.

Инвестиции в CampeX могут включать закупку современного исследовательского и учебного оборудования, ремонт и реконструкцию университетских исследовательских и образовательных помещений, энергомодернизацию, ИТ- и сетевой инфраструктуры и специализированного программного обеспечения, а также международную сертификацию и аккредитацию, экспертную помощь, тренинги и другие мероприятия для развития кампусов.

Напомним, что конкурс CampeX был объявлен в декабре 2025 года.