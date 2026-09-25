Недопуск студентов КНУ в укрытие во время тревоги: подтвердили ли информацию

В ходе проверок информация о том, что студентам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко не допустили в укрытие во время тревоги, не подтвердилась. Ранее об этом писали в сети.

Детали проверки сообщили на странице Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в фейсбуке .

Что известно о результатах проверки

В вузе отметили, что во вторник, 22 сентября, распространилась информация о возможном недопущении студентов в укрытие во время воздушной тревоги. В тот же день на место прибыла следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы Голосеевского управления полиции. Они осмотрели укрытие, все входы и доступ к ним, все входы и доступ к ним.

Правоохранители нарушений на месте не выявили, отметили в КНУ.

В вузе говорят, что проверили обстоятельства инцидента, состояние укрытия и доступ к нему, пообщались с администрацией и студентами, которые высказывали жалобы, а также с теми из студентов, кто во время инцидента непосредственно заходил в укрытие или находился в нем.

Информация о недопуске студентов в укрытия не подтвердилась,

– подчеркивают в КНУ.

И добавляют, что после изучения вопроса его рассмотрели на заседании ректората. Так, решили усилить меры безопасности и поручено всем руководителям структурных подразделений провести повторный обязательный инструктаж сотрудников и студентов, ознакомить их с планами эвакуации, порядком действий при воздушной тревоге или другой чрезвычайной ситуации.