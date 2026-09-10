НМТ-2027 по истории Украины: как проверить знания и подготовиться с помощью тестов

Подготовка к НМТ по истории Украины может начинаться не с очередного конспекта, а с теста. Он сразу покажет, что вы уже знаете, а какие темы придется повторить.

Если история Украины кажется вам огромным перечнем дат и фамилий, попробуйте взглянуть на нее через тесты, предлагаемые сайтом "ЗНО.Освіта". Они помогают увидеть не весь объем материала сразу, а именно те моменты, где знания еще требуют внимания.

НМТ-2027 – как готовиться по истории Украины уже сейчас?

На НМТ по истории Украины не получится просто "угадать" весь материал по знакомым датам. Среди заданий есть разные форматы, поэтому тренироваться нужно так же разнообразно: работать с датами, личностями, картами, источниками, соответствиями и последовательностями.

Образец задания с картой из теста / Скриншот

Важно регулярно проверять себя с помощью тестов: так легче понять, какие темы уже хорошо усвоены, а над какими еще нужно поработать.

Отдельного официального "пробного НМТ" по истории Украины ждать не нужно. Для тренировки можно использовать демонстрационные варианты НМТ, тесты прошлых лет и онлайн-тренажеры.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

В первую очередь стоит воспользоваться демонстрационным вариантом НМТ-2026 от Украинского центра оценки качества образования. Он поможет ознакомиться со структурой теста, типами заданий и попрактиковаться в работе с материалом в формате, приближенном к реальному тестированию: Демонстрационный вариант НМТ-2026 по истории Украины – УЦОЯО

Еще больше возможностей для практики есть на сайте Освіта.UA. Там собраны демонстрационные тесты НМТ по истории Украины за 2022–2026 годы, авторские тесты, которые можно не только скачать в формате PDF, но и пройти онлайн: Тесты НМТ/ЗНО по истории Украины

Какие задания будут на НМТ по истории Украины?

История Украины является обязательным предметом НМТ. Тест охватывает период от древнейших времен до событий начала XXI века. По информации УЦОЯО, тест содержит 30 заданий различных типов:

20 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех;

4 задания на установление соответствия;

3 задания на установление правильной последовательности;

3 задания, в которых нужно выбрать три правильных ответа из семи предложенных.

Максимально за тест можно получить 54 тестовых балла, после чего результат пересчитывается в шкалу 100–200 баллов.

Пример задания из теста / Скриншот

Как использовать тесты для подготовки?

Не стоит просто выполнить тест, посмотреть на результат и перейти к следующему. Гораздо полезнее разобрать каждую ошибку.

Например, если вы неправильно ответили на вопрос об определенном историческом событии, вернитесь к соответствующей теме, повторите ее и после этого попробуйте выполнить подобные задания еще раз.

Особое внимание при подготовке стоит уделять картам, историческим личностям, памятникам архитектуры и изобразительного искусства, историческим источникам, датам и последовательности событий. Демонстрационный вариант НМТ содержит задания различных форматов, в том числе требующие работы с визуальными материалами.

Образец задания с визуальным материалом из теста / Скриншот

МОН также рекомендует для самостоятельной подготовки использовать тесты прошлых лет, материалы Всеукраинской школы онлайн и другие проверенные учебные ресурсы.

Таким образом, пробное тестирование по истории Украины – это прежде всего способ выявить собственные пробелы в знаниях. А каждая ошибка во время тренировки – возможность понять, какую тему стоит повторить перед НМТ.