Вузы в Украине должны разработать учебные траектории для ветеранов. При этом адаптировав образовательные программы под их потребности.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко во время встречи с журналистами. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также Аннулировали лицензию: как МОН борется с уклонистами в аспирантуре

Почему это важно?

Чиновник отметил, что десятки тысяч ветеранов, которые после победы вернутся с фронта, будут нуждаться в новом или дополнительном образовании.

Они будут иметь желание учиться, они уже его имеют, это и форма борьбы со стрессами, ПТСР также, это способ удержать ментальное здоровье,

– убежден заместитель министра.

Он акцентировал, что ЗВО должны быть готовы к тому, что подход к ветеранам должен быть другой, чем к обычному студенту. Поэтому университеты должны заняться адаптацией своих программ под нужды ветеранов, предложить краткосрочные курсы, например по предпринимательству.

Есть запрос огромный от ветеранов на развитие предпринимательских компетенций. И здесь задача университета – научить их, показать, как работает бизнес. И решение ветерана – идти ему в эту сферу или нет – это тоже будет успех наших попыток,

– заявил заместитель главы МОН.

По его словам, вузы должны помочь государству, разработав ветеранские траектории и предложив эти услуги Героям.

Смотрите также Студенты, ветераны, дуальное образование: какие изменения планирует МОН в высшем образовании

Что изменится в высшем образовании в Украине?

Недавно назначенный заместитель министра образования и науки Николай Трофименко назвал приоритеты развития системы высшего образования в Украине. Среди основных направлений: