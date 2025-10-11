Вузам поручили адаптировать образовательные программы под нужды ветеранов
- Украинские вузы должны адаптировать образовательные программы для нужд ветеранов.
- В частности, предложить краткосрочные курсы, например по предпринимательству.
Вузы в Украине должны разработать учебные траектории для ветеранов. При этом адаптировав образовательные программы под их потребности.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко во время встречи с журналистами. Об этом информирует 24 Канал.
Почему это важно?
Чиновник отметил, что десятки тысяч ветеранов, которые после победы вернутся с фронта, будут нуждаться в новом или дополнительном образовании.
Они будут иметь желание учиться, они уже его имеют, это и форма борьбы со стрессами, ПТСР также, это способ удержать ментальное здоровье,
– убежден заместитель министра.
Он акцентировал, что ЗВО должны быть готовы к тому, что подход к ветеранам должен быть другой, чем к обычному студенту. Поэтому университеты должны заняться адаптацией своих программ под нужды ветеранов, предложить краткосрочные курсы, например по предпринимательству.
Есть запрос огромный от ветеранов на развитие предпринимательских компетенций. И здесь задача университета – научить их, показать, как работает бизнес. И решение ветерана – идти ему в эту сферу или нет – это тоже будет успех наших попыток,
– заявил заместитель главы МОН.
По его словам, вузы должны помочь государству, разработав ветеранские траектории и предложив эти услуги Героям.
Что изменится в высшем образовании в Украине?
Недавно назначенный заместитель министра образования и науки Николай Трофименко назвал приоритеты развития системы высшего образования в Украине. Среди основных направлений:
- поддержка студентов;
- дуальное образование и подготовка кадров;
- сильные университеты как точки развития;
- лидерство, автономия и наблюдательные советы;
- высшее образование для ветеранов;
- кампусы нового поколения.