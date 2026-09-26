Вузы будут менять режим работы во время возможных отключений электроэнергии: какие есть варианты

Во время возможных отключений электроэнергии вузы Украины будут работать в одном из пяти режимов. Можно будет выбрать между зеленым, желтым, оранжевым, красным и критическим режимами.

Каждый из них предусматривает соответствующий способ обучения студентов и функционирования университетской инфраструктуры. Такие предписания содержатся в письме Министерства образования и науки Украины о работе в условиях возможных отключений электроэнергии, а также перебоев с тепло- и водоснабжением в период осенне-зимнего сезона 2026/27 годов.

Как будут работать вузы во время блекаутов

Рекомендации предусматривают режим реагирования в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии:

1. Зеленый режим (отключение до 2 часов): обучение продолжается без использования энергоемного оборудования; лабораторные процессы переводятся в режим ожидания; серверы, системы пожарной сигнализации, контроля доступа и критически важные научные установки переключаются на источники бесперебойного питания.

2. Желтый режим (отключение 2–6 часов): занятия переносятся в автономную зону кампуса или проводятся в асинхронном формате; массовые мероприятия отменяются; запускается резервное питание для водяных насосов, тепловых пунктов, линий связи и укрытий.

3. Оранжевый режим (отключение на 6–24 часа): вуз переходит на смешанное или асинхронное обучение; контрольные мероприятия переносятся; функционируют исключительно объекты критической инфраструктуры.

4. Красный режим (отключение на 24–72 часа): образовательный процесс осуществляется преимущественно в асинхронном формате; автономные корпуса служат коворкингами для самостоятельной работы студентов и подключения к интернету; управление учебным заведением переходит к "Кризисному штабу", который действует в соответствии с приоритезацией ресурсов: Безопасность – Тепло – Вода – Связь – Образовательный процесс.

5. Критический режим (отключение более 72 часов): вводится План критической деятельности; графики обучения корректируются; допускается совместное использование инфраструктуры других вузов или партнерских организаций; консервируются инженерные сети неиспользуемых корпусов, сливается вода из систем отопления.

Согласно разъяснениям МОН, руководители вузов в рамках автономии принимают решения о изменении режима работы самостоятельно, согласовывая свои действия с местными военными администрациями.