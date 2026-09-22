Даты могут изменить: когда в школах Киева начнутся осенние каникулы

2026/2027 учебный год в школах Киева продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года. Кроме того, в КГГА рекомендовали сроки каникул для учащихся.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки КГГА. Большинство столичных школ работают по семестровой системе.

Когда осенние каникулы в школах Киева

Школам украинской столицы рекомендовали провести I семестр с 1 сентября по 23 декабря 2026 года, II семестр – с 11 января по 28 мая 2027 года.

Осенние каникулы должны пройти с 26 октября по 1 ноября.

Зимние каникулы запланированы с 24 декабря по 10 января, весенние – с 22 по 28 марта.

Для учеников первых классов предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

28 мая предлагается провести праздник "Последний звонок".

С 31 мая по 30 июня школы могут организовывать компенсационные занятия для преодоления образовательных пробелов, индивидуальные и групповые консультации, проектную деятельность, учебные экскурсии, работу "кружков знаний" и другие мероприятия в рамках образовательного процесса.

В КГГА при этом напоминают, что приоритет сейчас – безопасность, поэтому структуру учебного года и форму обучения могут корректировать в зависимости от ситуации с безопасностью.

Также советуют уделять внимание преодолению образовательных пробелов и поддерживать детей, которые из-за полномасштабной войны вынужденно находятся за пределами Украины.

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Когда будут каникулы в школах Украины

Ориентировочный график каникул в 2026/2027 учебном году в школах следующий: