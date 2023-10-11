Какой колоритной украинской фразой заменить русскую "пеняй на себя"

Из уст украинцев иногда можно услышать фразу "пеняй на себя". Но это русское изречение.

Так что лучше забудьте о нем. Как сказать на украинском, читайте дальше.

Смотрите также Будете удивлены: что означает слово "мысль"

Как сказать на украинском "пеняй на себя"

Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" заявил: сегодня будем обогащать свой словарь фразеологизмами.

И предложил вообразить ситуацию: вы не проверили дату, до которой нужно употребить продукт, и принесли его домой.

Что ж – "напяйте на себя". Нет! "Пенят на себя" – это русское изречение. В нашем языке на этот случай есть колоритный фразеологизм – "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте" (укр.),

– рассказал языковед.



Как сказать на украинском "пеняй на себя" / скриншот видео

К теме Как сказать на украинском "редко, но метко" и "лед тронулся"

Что означает слово "мысль"