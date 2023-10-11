Якою колоритною українською фразою замінити російську "пеняй на себя"

З уст українців іноді можна почути фразу "пеняй на себя". Але це російський вислів.

Тож краще забудьте про нього. Як сказати українською, читайте далі.

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Як сказати українською "пеняй на себя"

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив: сьогодні збагачуватимемо свій словник фразеологізмами.

І запропонував уявити ситуацію: ви не перевірили дату, до якої треба спожити продукт, і принесли його додому.

Що ж – "пеняйте на себе". Ні! "Пенять на себя" – це російський вислів. У нашій мові на цей випадок є колоритний фразеологізм – "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте",

– розповів мовознавець.



Як сказати українською "пеняй на себя" / скриншот відео

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