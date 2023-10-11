Якою колоритною українською фразою замінити російську "пеняй на себя"

11 жовтня 2023, 15:28
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З уст українців іноді можна почути фразу "пеняй на себя". Але це російський вислів.

Тож краще забудьте про нього. Як сказати українською, читайте далі. 

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Як сказати українською "пеняй на себя"

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив: сьогодні збагачуватимемо свій словник фразеологізмами.

І запропонував уявити ситуацію: ви не перевірили дату, до якої треба спожити продукт, і принесли його додому. 

Що ж – "пеняйте на себе". Ні! "Пенять на себя" – це російський вислів. У нашій мові на цей випадок є колоритний фразеологізм –  "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте",
– розповів мовознавець. 


Як сказати українською "пеняй на себя" / скриншот відео 

До теми Як сказати українською "редко, но метко" і "лед тронулся"

Що означає слово "мисль"

  • Чимало українців вважає, що слово "мисль" означає думку. Але це не так.
  • Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розкрив справжнє значення цього слова. 
  • У давнину "мислю" називали білку, уточнив він.
Автор: Марія Волошин