Якою колоритною українською фразою замінити російську "пеняй на себя"
З уст українців іноді можна почути фразу "пеняй на себя". Але це російський вислів.
Тож краще забудьте про нього. Як сказати українською, читайте далі.
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Як сказати українською "пеняй на себя"
Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив: сьогодні збагачуватимемо свій словник фразеологізмами.
І запропонував уявити ситуацію: ви не перевірили дату, до якої треба спожити продукт, і принесли його додому.
Що ж – "пеняйте на себе". Ні! "Пенять на себя" – це російський вислів. У нашій мові на цей випадок є колоритний фразеологізм – "бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте",
– розповів мовознавець.
Як сказати українською "пеняй на себя" / скриншот відео
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Що означає слово "мисль"
- Чимало українців вважає, що слово "мисль" означає думку. Але це не так.
- Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко розкрив справжнє значення цього слова.
- У давнину "мислю" називали білку, уточнив він.