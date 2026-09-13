"Перекинчик" и "пря": два необычных украинских слова, которые стоит знать

Есть украинские слова, которые хотелось бы вернуть в живую речь, ведь сейчас мы встречаем их только в литературе. Одно из них – пря.

Об интересном эквиваленте слова "перебежчик" и объяснении, что означает "пойти на прю", рассказываем со ссылкой на филолога Виктора Дяченко.

Как сказать "перебежчик" на украинском?

Есть слова, которые вроде бы знакомы, но на украинском хочется выразить их точнее. Например, русское "перебежчик". Как это будет на украинском и есть ли более точный эквивалент?

Чаще всего слово переводят дословно – "перебежчик". Так называют человека, который перешел на сторону противника, сменил свою сторону, в частности во время войны или конфликта. Или человека, перешедшего через государственную границу на территорию другого государства, нарушителя границы.

Но это не единственный вариант. В зависимости от контекста можно сказать: перебежчик, зрадник ,

, переметник ,

, дезертир ,

, відступник. Это не полные синонимы, поэтому слово следует подбирать по смыслу. Но словари предлагают еще одно интересное слово, о котором мало кто знает – перебежчик. А де інші? Всі перекинчиками стали. Продали себе і віру своїх батьків! (Роман Иваничук).

– Та не знав ніхто ради на се, Не придумав підмоги, Тілько ти, перекинчик, упав Фараону під ноги. (Иван Франко). Оно происходит от праславянского слова "кидать", то есть буквально – это человек, который бросил своих и встал на сторону врага или перешел в другой (политический) лагерь. Например:

"військовий-перебіжчик перейшов на бік ворога";

"його назвали зрадником";

"переметник змінив своїх союзників".

Сегодня для украинцев это слово очень актуально. С ним можно столкнуться если не напрямую, то в социальных сетях, где ведутся словесные "перепалки" о оправдании враждебного отношения.

А что означает "піти на прю"?

И именно из слова "перепалка", которое тоже является русицизмом, вытекает еще одно интересное выражение – "стати на прю". И это не какое-то место, куда можно встать ногами.

Рассмотрим выражение, которое звучит немного старомодно, но и сегодня может быть очень уместным: "піти на прю" или "стати на прю".

"Пря" – это древнее украинское слово, означающее борьбу, стычку, спор, поединок или противостояние.

Его даже использовал в переводе Библии профессор Иван Огиенко (митрополит Иларион):

Дійде гомін до краю землі, бо в Господа пря із народами, Він буде судити кожне тіло і несправедливих віддасть їхньому мечеві, говорить Господь.

Поэтому "пойти на прю" означает как вступить в непосредственную борьбу, отправиться в бой, противостоять кому-то, так и спорить.

В переносном смысле также употребляем:

"піти на прю з труднощами",

"стати до прю з несправедливістю",

"піти на прю за правду".

Интересный момент! "Пря" связано со словом "приты" – изначально речь шла о напряженной физической борьбе, когда человек буквально прилагает усилия.

Поэтому "пойти на прю" – это не просто "пойти куда-то". Это решительно вступить в борьбу или отстаивать истину.

Знаете ли вы значение этих слов: смотрите видео от Виктора Дяченко

Иногда старые украинские слова совсем не хотят оставаться в прошлом. Им просто нужно дать возможность снова прозвучать. Поэтому называйте предателей "перекинчиками" и не бойтесь "ставати на прю" за правду.