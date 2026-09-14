Строитель нации: как беженец с 7 долларами создал самый известный языковой конкурс в Украине

В 1949 году в канадский порт Галифакс прибыл 28-летний эмигрант. В его багаже было минимум вещей, а в кармане – семь долларов. Это реальная отправная точка истории Петра Яцика – человека, который впоследствии стал одним из самых успешных строительных предпринимателей Канады.

Однако его главным наследием стали не построенные жилые кварталы или индустриальные парки Торонто, а системная, многомиллионная поддержка украинской науки, истории и культуры в мире. Сегодня подход Петра Яцика остается максимально актуальным. Он доказал, что престиж языка и культуры можно и нужно подкреплять финансово и институционально. Яцик отвергал эмоциональный патриотизм, основанный исключительно на исторических травмах, предлагая вместо этого прагматичную стратегию: инвестировать в образование, науку и конкурентоспособность нации. И 24 Канал подробнее расскажет о его личности, которая оказала значительное влияние на популяризацию украинского языка!

Бегство из Украины и первые 7 долларов

Петр Яцик родился 7 июля 1921 года в селе Верхнее Синевидное на Львовщине. Его самостоятельная жизнь началась рано из-за сложных семейных обстоятельств. В четырнадцать лет он потерял отца и был вынужден взять на себя ответственность за семью – мать и семерых братьев и сестер. Экономические реалии Галичины межвоенного периода требовали тяжелого ежедневного труда. Этот опыт сформировал его прагматичное отношение к жизни, научил финансовому планированию и привычке полагаться на собственные силы.

В 1944 году, понимая неизбежность повторной советской оккупации и риск репрессий, Яцик принимает решение уехать на Запад. Он оказывается в лагере для перемещенных лиц (Displaced Persons) в немецком городе Регенсбург. Жизнь в таких лагерях часто сопровождалась апатией и ожиданием гуманитарной помощи от международных организаций. Однако Яцик использовал это время для самообразования. Он изучал экономику, иностранные языки, анализировал принципы работы западной рыночной экономики. Он воспринимал статус беженца не как приговор, а как временный этап перед интеграцией в новое общество.

Прибыв в Канаду в 1949 году, Яцик столкнулся с типичными трудностями послевоенных эмигрантов. С семью долларами в кармане он начал новую жизнь с нуля. Канадское правительство принимало переселенцев преимущественно для выполнения тяжелого физического труда. Яцик работал посудомойщиком в ресторане Монреаля, позже – на молочной ферме и на железной дороге. Это была изнурительная работа, но она позволила ему накопить стартовый капитал.

В 1950 году он переехал в Торонто, где вместе с партнерами открыл книжный магазин "Арка". Там продавались украинские книги, пресса и сувениры. Бизнес был успешным и удовлетворял потребности большой украинской диаспоры, но Яцик анализировал макроэкономические тенденции. Канада переживала послевоенный экономический бум, в страну прибывали сотни тысяч мигрантов, и Торонто стремительно разрасталось. Возник колоссальный спрос на жилье.

В 1953 году Петр Яцик основал собственную строительную компанию, которая впоследствии превратилась в мощную корпорацию Prombank Investment Limited. Он начинал со строительства небольших частных домов, тщательно контролируя расходы и качество материалов. Впоследствии компания перешла к масштабным проектам: возведению жилых кварталов, торговых центров и индустриальных парков в Миссиссоге и окрестностях Торонто. Его бизнес-стратегия заключалась в покупке дешевых земельных участков на окраинах городов, которые через несколько лет становились центрами инфраструктурного развития. Благодаря четкому расчету, дисциплине и умению прогнозировать рынок Яцик стал миллионером. Однако заработанные средства он рассматривал как инструмент для реализации более масштабных целей.



Петр Яцик сумел превратить семь долларов в миллионы / Фото Diaspora.ua

Почему застройщик покупал историю

В кругах украинской диаспоры традиционно было принято жертвовать средства на строительство церквей, поддержку хоров, танцевальных ансамблей или установку памятников. Петр Яцик уважал эти инициативы, но его философия меценатства кардинально отличалась. Он не занимался благотворительностью из сентиментальных соображений. Он осуществлял стратегические инвестиции в интеллектуальный суверенитет Украины.

В 1960 – 70-х годах ситуация в западном академическом мире была крайне неблагоприятной для украинского дела. В ведущих университетах США, Канады и Европы историю Украины преимущественно изучали в рамках "российских исследований" (Russian Studies) или советологии. Украинские земли рассматривались исключительно как провинция Российской империи или составная часть СССР. Западные дипломаты, политики и журналисты формировали свое представление об Украине на основе российских или советских нарративов.

Яцик осознал стратегическую угрозу: пока историю Украины не будут изучать в Гарварде, Оксфорде или Сорбонне как отдельную, самостоятельную дисциплину, мир не будет воспринимать украинцев как отдельную нацию с правом на собственное государство. Он наладил сотрудничество с выдающимися украинскими учеными, в частности с историком и востоковедом Омеляном Прицаком. Яцик стал одним из ключевых основателей Института украинских исследований при Гарвардском университете (HURI), основанного в 1973 году. Это был прецедент, когда представители диаспоры профинансировали создание кафедры в элитном американском университете, заставив академическое сообщество признать украинистику полноценной научной отраслью.

Позже Петр Яцик расширил свою деятельность в Канаде. Он пожертвовал миллион долларов на создание Центра исследований истории Украины при Канадском институте украинских исследований (CIUS) в Альбертском университете. Центр, основанный в 1989 году, получил его имя.

Самым амбициозным проектом, профинансированным фондом Яцика, стал англоязычный перевод фундаментального десятитомника "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского. Это был колоссальный академический вызов, который потребовал привлечения десятков переводчиков, редакторов и историков, а также создания специальной терминологической базы. Яцик понимал: когда западный исследователь или политик захочет узнать об исторических корнях Украины, в библиотеке должен стоять авторитетный англоязычный труд, доказывающий тысячелетнюю преемственность украинской государственности. Всего на украинские образовательные и научные проекты на Западе Петр Яцик выделил более 16 миллионов долларов. Он системно финансировал присутствие Украины в мировом интеллектуальном пространстве.



Фонд Яцика профинансировал перевод "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского / Фото Музея исторического центра города Киева

Конкурс как национальный тимбилдинг

Говорить на чужом языке в своей стране – неестественно. Это – так, как если бы собаки мяукали…

– говорил он.

В 2000 году Петр Яцик стал инициатором создания Международного конкурса знатоков украинского языка. В то время, несмотря на почти десятилетие независимости и государственный статус, украинский язык во многих сферах общественной жизни уступал русскому. В бизнесе, СМИ и политике доминировал русский язык, тогда как украинский часто сталкивался с маргинализацией и стереотипным восприятием. Среди части молодежи он не ассоциировался с карьерным успехом или современностью.

Яцик применил к решению этой проблемы чисто бизнес-подход. Он понимал, что одних лишь призывов к патриотизму и сохранению традиций недостаточно для изменения языковой ситуации. Чтобы сделать язык привлекательным для молодежи, нужно было повысить его престиж. А в современном мире одним из главных маркеров престижа является финансовое вознаграждение.

При поддержке Лиги украинских меценатов Яцик учредил существенные денежные премии для победителей конкурса – от школьников младших классов до студентов университетов. Он создал систему, благодаря которой ребенок из любого региона Украины мог своим интеллектом и безупречным знанием украинской грамматики заработать реальные деньги. Деньги стали инструментом мотивации и признания.



Конкурс имени Петра Яцика сделал украинский язык престижным / Фото Diaspora.ua

Этот подход изменил парадигму восприятия. Яцик продемонстрировал, что украинский язык – это интеллект, конкурентоспособность и успех. Конкурс быстро приобрел общенациональный масштаб, охватив миллионы участников не только в Украине, но и среди украинской диаспоры в десятках стран мира. Он стал своеобразным национальным тимбилдингом, объединив молодежь вокруг изучения родного языка. Сегодня, в 2026 году, когда украинский язык является неоспоримым фактором национальной безопасности и маркером идентичности, результаты этой прагматичной инициативы очевидны. Конкурс воспитал поколение, для которого украинский язык является естественной средой общения.

Наследие прагматика

Петр Яцик ушел из жизни 1 ноября 2001 года, но его институциональное наследие продолжает работать в интересах Украины. Его жизненная философия – создавать собственные институты, инвестировать в образование и полагаться на собственные силы – остается действенным рецептом развития государства, особенно в условиях современных вызовов.

Он последовательно отвергал образ украинца как жертвы исторических обстоятельств. На собственном примере Яцик доказал, что целеустремленность, дисциплина и прагматизм способны изменить не только судьбу отдельного человека, но и статус целой нации на международной арене. Он учил мыслить стратегически и понимать, что настоящая независимость требует прочного экономического и интеллектуального фундамента.



Петр Яцик с дочерью Надеждой прогуливаются по Крещатику / Фото Diaspora.ua

Его подход к построению нации основывался на четком убеждении: государство невозможно построить только на эмоциях, исторических мифах или фольклоре. Для того чтобы Украина стала сильным и независимым игроком, ей нужна мощная экономика, качественное образование и реальное институциональное влияние в мире. Именно этот прагматичный патриотизм, подкрепленный реальными делами и инвестициями, является важнейшим уроком Петра Яцика для современных и будущих поколений украинцев.