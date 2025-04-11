Россияне и белорусы будут поступать в колледжи Украины при определенном условии
- Граждане России и Беларуси, которые не имеют постоянного вида на жительство в Украине, могут поступить в украинские колледжи.
- Но при условии получения индивидуального разрешения, которое предоставляет комиссия Министерства образования и науки Украины.
Граждане России и Беларуси, которые не имеют постоянного вида на жительство в Украине, смогут поступить в украинские колледжи. Но при условии получения индивидуального разрешения.
Решение о предоставлении индивидуального разрешения на обучение в колледжах будет принимать комиссия, созданная Министерством образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Смотрите также В Украине уменьшается количество поступающих в вузы
Смогут ли поступить россияне и белорусы в колледжи Украины
Члены комиссии, в которую вошли специалисты МОН, должны обеспечить своевременное рассмотрение обращений от граждан России и Беларуси.
По результатам рассмотрения заявлений временная комиссия должна подавать руководству МОН рекомендации о предоставлении или отказе в разрешении на подачу документов в колледжи с целью прохождения конкурсного отбора для поступления.
Работа комиссии продлится в течение вступительной кампании 2025 года – с 1 июля по 20 октября.
Смотрите также Поступление в колледжи в 2025 году: какие испытания надо пройти и как их будут оценивать
Как будет происходить поступление в колледжи в 2025 году
- Конкурсный отбор в колледжи в Украине проводят на основе конкурсного балла.
- Для поступления и на бюджет, и на контракт абитуриенты должны пройти индивидуальное собеседование или творческий конкурс, который длится в рамках одного этапа.
- По результатам творческого конкурса выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").
- По результатам индивидуального устного собеседования также выставляют одну положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").
- Вместо прохождения собеседования поступающий может подать результаты НМТ 2022, 2023, 2024 или 2025 года.