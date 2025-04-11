Россияне и белорусы будут поступать в колледжи Украины при определенном условии

Граждане России и Беларуси, которые не имеют постоянного вида на жительство в Украине, смогут поступить в украинские колледжи. Но при условии получения индивидуального разрешения.

Решение о предоставлении индивидуального разрешения на обучение в колледжах будет принимать комиссия, созданная Министерством образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Смогут ли поступить россияне и белорусы в колледжи Украины

Члены комиссии, в которую вошли специалисты МОН, должны обеспечить своевременное рассмотрение обращений от граждан России и Беларуси.

По результатам рассмотрения заявлений временная комиссия должна подавать руководству МОН рекомендации о предоставлении или отказе в разрешении на подачу документов в колледжи с целью прохождения конкурсного отбора для поступления.

Работа комиссии продлится в течение вступительной кампании 2025 года – с 1 июля по 20 октября.

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Как будет происходить поступление в колледжи в 2025 году