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Учеба Образование в Украине Россияне и белорусы будут поступать в колледжи Украины при определенном условии
11 апреля, 11:49
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Россияне и белорусы будут поступать в колледжи Украины при определенном условии

Мария Волошин
Основні тези
  • Граждане России и Беларуси, которые не имеют постоянного вида на жительство в Украине, могут поступить в украинские колледжи.
  • Но при условии получения индивидуального разрешения, которое предоставляет комиссия Министерства образования и науки Украины.

Граждане России и Беларуси, которые не имеют постоянного вида на жительство в Украине, смогут поступить в украинские колледжи. Но при условии получения индивидуального разрешения.

Решение о предоставлении индивидуального разрешения на обучение в колледжах будет принимать комиссия, созданная Министерством образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Смогут ли поступить россияне и белорусы в колледжи Украины

Члены комиссии, в которую вошли специалисты МОН, должны обеспечить своевременное рассмотрение обращений от граждан России и Беларуси.

По результатам рассмотрения заявлений временная комиссия должна подавать руководству МОН рекомендации о предоставлении или отказе в разрешении на подачу документов в колледжи с целью прохождения конкурсного отбора для поступления.

Работа комиссии продлится в течение вступительной кампании 2025 года – с 1 июля по 20 октября.

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Как будет происходить поступление в колледжи в 2025 году

  • Конкурсный отбор в колледжи в Украине проводят на основе конкурсного балла.
  • Для поступления и на бюджет, и на контракт абитуриенты должны пройти индивидуальное собеседование или творческий конкурс, который длится в рамках одного этапа.
  • По результатам творческого конкурса выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").
  • По результатам индивидуального устного собеседования также выставляют одну положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").
  • Вместо прохождения собеседования поступающий может подать результаты НМТ 2022, 2023, 2024 или 2025 года.