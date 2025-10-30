Повысят ли учителям зарплату в 2026 году: ответ Свириденко
- В проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям и питание школьников во всех областях.
- Повышение с 1 сентября зарплаты 409 тысячам учителей является одним из ключевых результатов 100 дней работы правительства.
Украинские учителя ожидают повышения зарплаты уже со следующего года. Это не так давно анонсировали и чиновники.
В проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям, а также – на питание школьников во всех областях. Об этом рассказала глава правительства Юлия Свириденко во время отчета о 100 днях своей работы, информирует 24 Канал.
Предусмотрели ли средства на повышение зарплаты учителям?
Премьер отметила, что сто дней определили приоритеты, закрепленные в Плане действий правительства.
В частности, чиновники работают над тем, чтобы обеспечить бесперебойную жизнь государства в условиях полномасштабной войны, обеспечить потребности обороны, позаботиться о наших гражданских людях, поддержать развитие экономики и ввести комплексную политику по поддержке прифронтовых регионов.
Глава Кабмина при этом подчеркнула, что одним из ключевых результатов 100 дней работы правительства является повышение с 1 сентября зарплаты 409 тысячам учителей. Также – развитие образовательной платформы Мрия – уже охватили 20% школ.
Интересно! Секретарь Образовательного комитета парламента Наталья Пипа сообщила, что Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал предложение правительства по повышению оплаты труда педагогов школ на 50%.
Также Свириденко отметила, что 187 тысяч семей воспользовались услугой "Пакет школьника".
Что известно о повышении зарплаты педагогам?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.