Повысят ли учителям зарплату в 2026 году: ответ Свириденко

Украинские учителя ожидают повышения зарплаты уже со следующего года. Это не так давно анонсировали и чиновники.

В проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям, а также – на питание школьников во всех областях. Об этом рассказала глава правительства Юлия Свириденко во время отчета о 100 днях своей работы, информирует 24 Канал.

Предусмотрели ли средства на повышение зарплаты учителям?

Премьер отметила, что сто дней определили приоритеты, закрепленные в Плане действий правительства.

В частности, чиновники работают над тем, чтобы обеспечить бесперебойную жизнь государства в условиях полномасштабной войны, обеспечить потребности обороны, позаботиться о наших гражданских людях, поддержать развитие экономики и ввести комплексную политику по поддержке прифронтовых регионов.

Глава Кабмина при этом подчеркнула, что одним из ключевых результатов 100 дней работы правительства является повышение с 1 сентября зарплаты 409 тысячам учителей. Также – развитие образовательной платформы Мрия – уже охватили 20% школ.

Интересно! Секретарь Образовательного комитета парламента Наталья Пипа сообщила, что Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал предложение правительства по повышению оплаты труда педагогов школ на 50%.

Также Свириденко отметила, что 187 тысяч семей воспользовались услугой "Пакет школьника".

